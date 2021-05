Apkures sezonas noslēgumā klientu parāds par siltumenerģiju Jelgavā sasniedz divus miljonus eiro

Apkures sezonas noslēgumā klientu parāds par siltumenerģiju SIA "Fortum Jelgava" sasniedz divus miljonus eiro, informēja uzņēmumā.

Centralizēto siltumapgādi pēc klientu pieprasījuma "Fortum" pārtraucis lielākajai daļai dzīvojamo māju, kā arī vairumam sabiedrisko ēku. Pirmdienas rītā apkuri vēl izmantoja 23 no 420 dzīvojamām mājām un 35 no 173 juridiskajiem klientiem pilsētā, kuri izmanto centralizēto siltumapgādi.

Vienlaikus Jelgavā ir vairāki klienti, tostarp dzīvojamās mājas, kuri izmanto moderno, individuālo, automatizēto siltumpunktu priekšrocības un siltuma saņemšanu nepārtrauc, lai nodrošinātu ēkā pastāvīgu komforta temperatūru pavasara un rudens mainīgajos laikapstākļos, kā arī drēgnās vasaras dienās.

Aizvadītā apkures sezona Jelgavā ilga 210 dienu. Salīdzinājumam, pirms gada apkures sezona bija 215 dienu gara un vairums ēku apkures saņemšanu izvēlējās pārtraukt jau 27.aprīlī.

"Šajā apkures sezonā siltums pirmajām ēkām tika pieslēgts 1.oktobrī, bet pavasarī siltuma saņemšana pirmās ēkas pārtraukta 21.aprīlī. Pēc nedēļas, kad gaisa temperatūra samazinājās, iedzīvotāji lūdza apkuri pieslēgt atpakaļ," skaidroja "Fortum Jelgava" valdes priekšsēdētājs Gundars Pētersons.

Pēc viņa paustā, šis pavasaris bija netipisks ar to, ka vienlaikus saņemti iesniegumi no māju pārvaldniekiem gan par plānoto apkures pārtraukšanu, gan par apkures atjaunošanu ēkām, kuras to vairs neizmantoja.

"Lielāko daļu no iesniegumiem ar lūgumu pārtraukt siltuma piegādi reģistrējām maija pirmajā nedēļā. Vēlos atgādināt, ka Jelgavā ēkās, kurās uzstādīti moderni individuālie siltumpunkti - un tādi ir gandrīz visās daudzdzīvokļu mājās, apkuri var pilnībā nepārtraukt, jo tā atslēdzas automātiski, sasniedzot siltumpunktā ieregulēto temperatūru, kādu to izvēlējušies mājas dzīvokļu īpašnieki," informēja Pētersons.

Āra gaisa temperatūrai pazeminoties, siltumpunkts ieslēdzas, vai gluži pretēji - āra gaisa temperatūrai paaugstinoties - izslēdzas automātiski. "Fortum" pieredze rāda, ka, izmantojot automātisko siltumpunktu sniegtās iespējas, dzīvokļu īpašnieki par siltumu nemaksā vairāk, kā tie, kuru māju siltumpunktos pavasaros atslēdz un rudeņos atkal pieslēdz apkuri.

Šī ziema aukstā janvāra un februāra dēļ bija krietni bargāka nekā iepriekšējā. Vidējā āra gaisa temperatūra šajā apkures sezonā bija 1,7 grādi, savukārt iepriekšējā apkures sezonā tā bija 4,4 grādi.

Šajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem bija 52,47 eiro par megavatstundu, kas bija par 3,3% zemāks nekā iepriekšējā apkures sezonā. Apkures sezonai noslēdzoties, kopējais parāds par klientu patērēto siltumenerģiju Jelgavā ir nedaudz samazinājies un uz 1.maiju tas bija ap diviem miljoniem eiro.

"Kopumā mūsu klienti laikā ir apmaksājuši rēķinus par saņemto siltumenerģiju, tādēļ vēlos teikt lielu paldies visiem mūsu klientiem gan par savlaicīgu kārtējo rēķinu apmaksu, gan par iepriekš iekrāto parādu dzēšanu, ja tādi ir," atzina Pētersons.

Taču "Fortum" saprotot, ka pandēmijas iespaidā ir iedzīvotāji un uzņēmumi, kuriem ir radušās ekonomiskas grūtības un samazinājušies ienākumi, kas attiecīgi rada grūtības apmaksāt ikmēneša rēķinus. Klienti, kuriem ir izveidojies parāds par siltumenerģiju, Pētersons aicina laikus vērsties "Fortum" klientu apkalpošanas centrā.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Fortum Jelgava" apgrozījums 2019.gadā bija 9,704 miljoni eiro, bet peļņa 693 924 eiro. Finanšu dati par pērno gadu vēl nav pieejami.

Foto: no arhīva