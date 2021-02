Aprīkojot ielu apgaismojumu ar viedajām tehnoloģijām, Jelgava gadā ietaupīs līdz 80 000 eiro

Jelgavā noslēdzies 2019. gadā uzsāktais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētais projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā". Tā gaitā rekonstruēts Stacijas parka apgaismojums, izveidots ielu apgaismojuma modelēšanas poligons pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, uzstādot arī informatīvo stendu, un 1374 vecie ielu gaismekļi nomainīti pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem, kas aprīkoti ar gaismekļu kontrolieriem un apgaismojuma attālinātās vadības sistēmas blokiem. Prognozēts, ka realizētais projekts pilsētai ļaus ietaupīt līdz 80 000 eiro gadā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība" informē, ka projekta mērķis ir Jelgavā ieviest viedās pilsētvides tehnoloģijas, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Plānots, ka elektroenerģijas patēriņš pilsētā samazināsies par 600,36 megavatstundām gadā, CO 2 ietaupījums prognozēts 65,44 tonnas gadā. Papildus tam tiks uzlabota pilsētas vides un infrastruktūras kvalitāte, tostarp regulējamā apgaismojuma sistēma pilsētu padarīs ērtāku un pievilcīgāku tās iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 915 307 eiro (ar PVN), no kā 70 procentus sedz Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, 30 procentus – Jelgavas pilsētas pašvaldība. Savukārt projekta neattiecināmās izmaksas ir 336 734,73 eiro (ar PVN), kas tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem.

Pirmā projekta aktivitāte bija Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcija, un tā realizēta no 2019. gada jūlija līdz novembrim. Parkā ir uzstādītas 37 parka tipa apgaismojuma laternas un jauni LED gaismekļi. Laternas ir aprīkotas ar kontrolieriem, kas nodrošina automātisku gaismekļu darbību, proti, uztverot cilvēka klātesamību no 15 metru attāluma, gaismas intensitāte tiek palielināta. Savukārt integrētās dimmēšanas sistēma ilgtermiņā ļaus samazināt elektrības patēriņu līdz 50 procentiem. Salīdzinot ar 2019. gadu, elektroenerģijas patēriņš Stacijas parkā 2020. gadā jau ir samazinājies par 5,393 megavatstundām, ļaujot ietaupīt 386 eiro.

Nākamais realizētais darbs ir ielu apgaismojuma modelēšanas poligona izveide pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Meiju ceļā 9. Tas uzsākts 2020. gada oktobrī un pabeigts novembrī, izbūvējot 138 metrus garu kabeli un uzstādot divus apgaismojuma balstus mācību vajadzībām, lai vidusskolas audzēkņiem sniegtu iespēju izprast apgaismojuma sistēmas darbību reālā vidē un praktiski darbojoties – veicot apgaismojuma līmeņa un citus mērījumus. Turklāt gaismekļi aprīkoti ar kontrolieriem un apgaismojuma vadības blokiem.

Savukārt projekta vērienīgākā aktivitāte ir "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā", un tā ilga no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada februārim. Tās laikā 28 vietās pilsētā 1374 vecie ielas gaismekļi nomainīti pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem:

Lielajā ielā posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Māras ielai;

Dobeles šosejā posmā no Māras ielas līdz pilsētas robežai;

Rīgas ielā posmā no Pērnavas ielas līdz pilsētas robežai;

Rīgas ielā posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai (gājēju celiņš);

Lietuvas šosejā posmā no Pasta ielas līdz Miera ielai;

Raiņa ielā;

Jāņa Čakstes bulvārī posmā no Lielās ielas līdz Raiņa ielai;

Katoļu ielā posmā no Raiņa ielas līdz Sudrabu Edžus ielai;

Aviācijas ielā posmā no Kristapa Helmaņa ielas līdz Loka maģistrālei, no Loka maģistrāles līdz Aviācijas ielai 34 un no Garozas ielas līdz Cukura ielai;

Vecajā ceļā posmā no Kalnciema ceļa līdz Institūta ielai;

Institūta ielā;

Akmeņu ielā posmā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai;

Kronvalda ielā posmā no Imantas ielas līdz Pumpura ielai;

Traktoristu ielā;

Lidotāju ielā;

Ganību ielā posmā no Satiksmes ielas līdz 1. līnijai;

Rubeņu ceļā posmā no Garozas ielas līdz Rubeņu ceļam 10;

Ziediņu ceļā;

Birzes ielā posmā no Līču ielas līdz Upes ielai;

Līču ielā posmā no Birzes ielas līdz Upes ielai un Apšu ielas posmā no Nr.1 līdz 21;

Upes ielā posmā no Līču ielas līdz Birzes ielai;

Emburgas ielā posmā no Birzes ielas līdz Upes ielai;

Pilssalas ielā;

Pasta salā;

Krasta ielā;

Rīgas ielā posmā no Cukura ielas līdz Kalnciema ceļam un Lielajā ielā no Cukura ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim;

Pilssalas ielas stāvlaukumā;

Jāņa Čakstes bulvārī posmā no Lielās ielas līdz Ausekļa ielai.

"Visi uzstādītie gaismekļi ir aprīkoti ar kontrolieriem un apgaismojuma attālinātās vadības blokiem, kas ļauj kontrolēt ielu apgaismojuma gaismekļus un nodrošināt apgaismojuma līmeņa regulēšanu atbilstoši transportlīdzekļu un gājēju aktuālajai plūsmai – uztverot cilvēku no 15 metru attāluma un automašīnu no 30 metru attāluma, tiek palielināta gaismas intensitāte. Jāpiebilst, ka viedā sistēma spēj uztvert ne tikai cilvēku un automašīnu klātesamību, bet arī to ātrumu un virzienu," skaidro projekta vadītāja Inga Bernāne.

Sistēma atvieglo apgaismojuma uzraudzību pilsētā, ļauj ietaupīt elektroenerģiju un samazināt CO 2 izmešus, kā arī nodrošina gaismas vienmērīgumu un ielu apgaismojuma apsaimniekotājam ļauj ātrāk novērst bojājumus.

Tāpat projekta gaitā Dobeles šosejā (pie Atmodas ielas krustojuma) uzstādīta transportlīdzekļu detektēšanas kamera, un transportlīdzekļu skaitīšanas dati jau tiek izmantoti ielu apgaismojuma darbības organizācijā.

Kā uzsver I.Bernāne, pēc projekta realizācijas plānotais elektroenerģijas izmaksu samazinājums ir ap 60 000–65 000 eiro gadā, rēķinot pēc 2020. gada elektrības cenām. Savukārt plānotais ekspluatācijas izmaksu samazinājums, ņemot vērā to, ka nebūs jāmaina spuldzes un gaismekļi ilgākā laika periodā, ir ap 15 000 eiro gadā. Līdz ar to kopumā realizētais projekts ļaus ieekonomēt līdz 80 000 eiro gadā.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība