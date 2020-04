Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), ka četrām personām Elejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā ir apstiprinātas pozitīvas vīrusa Covid - 19 analīzes. Jelgavas novada pašvaldība ir rosinājusi veikt visus nepieciešamos pasākumus iestādes klientu drošībai, organizējusi ēkas papildus dezinfekciju, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka Covid -19 pozitīvas analīzes konstatētas trīs darbiniekiem un vienam no iestādes klientiem. Pēc iestādes vadītājas sniegtā skaidrojuma šo pirmdien trim no iestādes klientiem bija paaugstināta temperatūra, bet, izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, vienu ar augstāko temperatūru un trokšņiem krūtīs aizveda uz slimnīcu, savukārt divus no klientiem atstāja iestādē, jo slimības simptomi, pēc mediķu teiktā, neliecināja par būtisku saslimšanu. Iestādes vadītājas nemiers par klientu veselību rosināja viņu pieteikties SPKC uz nepieciešamajām analīzēm iestādes klientiem. Tās veiktas visiem klientiem un darbiniekiem, un, saņemot rezultātus, gūts apstiprinājums, ka viens no klientiem, kuru ātrās medicīniskās palīdzības brigāde izsaukuma laikā uz slimnīcu neaizveda, izrādījies ar Covid 19 pozitīvu rezultātu. Tostarp tāds pats rezultāts ir trim darbiniekiem, lai gan nevienam no viņiem nav bijis ne pat vismazāko simptomu sliktai pašsajūtai. Jāatzīmē, ka pašlaik arvien nav skaidrs, vai pozitīvu analīžu rezultāts nav arī klientam, kurš vests uz Jelgavas slimnīcu kā pacients ar trokšņiem krūtīs.

Elejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs ģeogrāfiski ēku izvietojuma ziņā ir vienā ēku kompleksā ar Elejas pirmsskolas iestādi “Kamenīte”. Abas iestādes darbojas atsevišķi, arī ārkārtas situācijas laikā pat ēkas savienojošais gaitenis netika izmantots, jo ēdināšanas korpusu bērnudārzs neizmantoja. Taču, apzinoties situācijas nopietnību, tie 8 pirmsskolas vecuma bērni, kuri līdz šim pirmsskolas iestādi apmeklēja, ir no iestādes izņemti, un pirmsskolas iestāde “Kamenīte” uz divām nedēļām ar šodienu slēgta, pirms tam veicot dezinfekciju.

Arī ēkas otrā korpusā - Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā 3.aprīlī tiks veikts pilns dezinfekcijas process. Ar Covid -19 saslimušais klients ir izolēts atsevišķā telpā, kura aprīkota arī ar atsevišķu WC. Iestādes pārējās daļas darbība ir organizatoriski sarežģīta, jo iestādē vienlaikus uzturas gan “guļošie” klienti, gan pārējie vecāka gada gājuma klienti, kas bijuši saskarē cits ar citu. Šajā situācijā operatīvi tiek izstrādāts gan klientiem, gan darbiniekiem saudzīgākais risinājums.

Jelgavas novada pašvaldība vērš uzmanību, ka tā savlaicīgi ir organizējusi dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbilstoši nosacījumiem organizējusi drošības pasākumus un arī šajā situācijā operatīvi rīkojusies atbilstoši profesionāļu rekomendācijām. Taču pašvaldība uzsver, ka Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra iespējās līdz šim nav bijis saņemt tādu apģērbu, ekipējumu vai līdzekļus, kas pieejami, piemēram, medicīnas iestādēm, kas strādā tiešā kontaktā ar Covid 19 pacientiem. Ņemot vērā slimības izplatību un pārnesi visdažādākajās sabiedrības grupās, pašvaldība, pārstāvot savu iestādi, sagaidītu Labklājības ministrijas metodiskos norādījumus, instrukcijas un valsts līmenī organizētu pasākumu kopumu, kā tieši organizēt darbu iestādē ar aprūpējamiem klientiem, sniegtu atbalstu profesionālu aizsargtērpu iegādē un sniegtu rekomendējošu palīdzību darba procesu nodrošinājumā uz visu iestādes karantīnas laiku.

Elejas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā uzturas 30 iemītnieki un darbā iesaistīti 37 darbinieki, kas strādā dažādās maiņās. Jau rīt plānots SPKC analīžu veikšanas process paplašinātam lokam iestādes darbiniekiem, konkrētiem šoferiem un ar iestādi saistītu darbinieku lokam.

