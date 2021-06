Apstiprinās Centra pamatskolas direktoru

Noslēdzies konkurss un pretendentu izvērtēšana uz Jelgavas Centra pamatskolas direktora amata vietu. Par vispiemērotāko kandidatūru, izvērtējot līdzšinējo pieredzi izglītības jomā, atzīta Agita Ozoliņa. Viņas kandidatūru atbalstījuši arī deputāti Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lēmums gan vēl jāapstiprina Jelgavas domei 17. jūnijā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Saņemot iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu, Jelgavas pilsētas dome maija sēdē nolēma ar 5. jūliju no amata atbrīvot ilggadējo Jelgavas Centra pamatskolas direktoru Juri Skrupski. Jelgavas pilsētas pašvaldība aprīlī izsludināja konkursu uz vakanto Centra pamatskolas direktora amatu, un tam pieteicās trīs pretendenti.

Izvērtējot līdzšinējo darba pieredzi izglītības nozarē, par piemērotāko kandidāti Jelgavas Centra pamatskolas direktora amatam atzīta A.Ozoliņa – Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, Jelgavas pilsētas valodu mācību jomas vadītāja, Valsts izglītības satura centra projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" eksperte, tālākizglītības kursu izstrādātāja un vadītāja, Latvijas skolu mācību jomu vadītāju kursu satura veidotāja, skolu kuratore.

Par A.Ozoliņas apstiprināšanu amatā vēl jālemj Jelgavas domei 17. jūnija sēdē. Apstiprināšanas gadījumā A.Ozoliņa amatā stāsies 5. jūlijā.

Maija domes sēdē, atsaucoties uz iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu, deputāti no amata lēma atbrīvot arī Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” vadītāju Mudīti Gavrilko. Saskaņā ar domes lēmumu viņa no amata atbrīvota no 30.jūlija. Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz 31. maijam bija izsludinājusi pretendentu pieteikšanos uz “Zemenītes” vadītāja amata vietu. Konkursā pieteikušies septiņi pretendenti, un šobrīd norit kandidātu izvērtēšana.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība