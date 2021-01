Jelgavas novada domes sēdē 27. janvārī apstiprināts pašvaldības 2021. gada budžets, un par tā prioritārajām jomām noteikta sociālās aizsardzības un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

“Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada budžets ietver sevī ļoti disciplinētu ekonomiju teju visās jomās, lai mērķtiecīgi iestrādātu atbalstu tām prioritātēm, ko pašvaldība izvirzījusi kā visbūtiskāk paveicamo gan pakalpojumu uzlabošanā, atbalstā cilvēkresursiem, gan infrastruktūras attīstībai novadā. Lielu un vērienīgu projektu attīstīšana šajā gadā nav iecerēta - drīzāk atturīgi iesaldēta, taču pašvaldība rūpīgi strādā saskaņā ar savu rīcības plānu. Budžetā iestrādāts palielinājums 50 eiro apmērā minimālās algas saņēmējiem un visiem tiem iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, kam ikmēneša atalgojums ir algu amplitūdā līdz 1000 eiro, šo summu nepārsniedzot. Tas attiecas uz visiem pašvaldības policistiem, sociālajiem darbiniekiem, aprūpētājiem, pirmsskolas iestāžu skolotāju palīgiem, šoferiem un saimniecisko darbu veicējiem, kultūras darbu organizatoriem un bibliotekāriem – principā teju visām algu grupām, izņemot centrālās administrācijas darbiniekus un vadītājus. Lai iestrādātu šo algu kāpumu, papildus plānoti izdevumi 537 000 eiro. Pēc rūpīgiem aprēķiniem visām nepieciešamajām izdevumu pozīcijām 2021. gadā, kā arī piesardzīgi plānojot pēcpandēmijas izraisīto ietekmi uz ekonomiku un prognozējamajiem ieņēmumiem, pašvaldība lēmusi atteikties no iepriekšējā nodoma pakāpeniski kāpināt atalgojumu arī pārējām algu grupām. Tāpat solidāri pieņemts lēmums tieši pēcpandēmijas periodā rūpīgi izsvērt dažādu pasākumu organizēšanu un ekonomēt uz tādām izdevumu pozīcijām, par kurām vēl nav pilnīgas pārliecības ieviešanā epidemioloģiskās situācijas dēļ: pašvaldība ir skaidri paudusi, ka maijā plānotie novada svētki ar publiskiem brīvdabas pasākumiem tiek atcelti, konceptuāli lielāks atbalsts budžetā iestrādāts sociālajai jomai, rūpīgi pārskatītas saimniecisko izdevumu pozīcijas, kas varētu tikt īstenošanā pārceltas uz 2022. gadu pēc ekonomiskās situācijas stabilizēšanās. Attiecībā uz projektu īstenošanu un investīcijām infrastruktūras sakārtošanā, finanšu līdzekļi atvēlēti tikai atsevišķiem projektiem - Elejas izstāžu zāles būvniecībai, jo ar to saistītas jau iesāktā LATLIT projekta saistības, IKSC “Avoti” rekonstrukcijas un būvniecības darbiem, IT infrastruktūras uzlabošanai pagastos - izglītības un citās pašvaldības iestādēs, tilta pār Tērvetes upi uz Būriņu ceļa un Līvbērzes dambja būvdarbu noslēgumam un citiem jau pērn iesāktiem projektiem utt. Tāpat pašvaldība, skaidri apzinoties gana daudz izmaiņu līdz ar pašvaldību vēlēšanām un apvienošanās procesu, apzinās vēl gaidāmās administratīvās izmaksas gan IT, finanšu, lietvedības sistēmu salāgošanā. Tas prasīs pietiekami daudz reorganizācijas, tāpēc 2021. gada budžets ir pārdomātas ekonomijas budžets, maksimāli domājot par sociālo atbalstu un, protams, turpinot pašvaldības sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, ieviešot viedākus un produktīvākus rīkus IT risinājumos” skaidro novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Veiksmīgi pieņem bezdeficīta budžetu

“Valsts kase šogad pašvaldībām piedāvā ņemt aizņēmumu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, un es pieņemu, ka būs pašvaldības, kas to izmantos. Taču es to saredzu kā SMS kredīta praksi, kas pašas pašvaldības var ievilkt vēl lielākās grūtībās. Jelgavas novads ir gājis grūtāko, bet atbildīgāko ceļu – būtiski pārskatīt izdevumus, atlikt jaunus projektus, bet pieņemt bezdeficīta budžetu, iestrādājot gan darbus attīstībai, gan daudzu saimniecisko jautājumu sakārtošanai”, pateicoties par budžeta apstiprināšanu domei, pauž izpilddirektore Līga Lonerte.

Iesākot jauno gadu ar līdzekļu atlikumu 5 487 558 eiro apmērā, tas pilnībā ļauj segt 2021. gada izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 4 413 851 eiro apmērā. Saskaņā ar domes lēmumu, Jelgavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2021. gadā prognozēts 31 501 243 eiro, izdevumu kopējais apjoms – 35 915 094 eiro. Šajā gadā, plānojot dažādu projektu īstenošanai finanšu līdzekļu aizņēmumu no Valsts kases – 1 578 894 eiro, pašvaldība pārdomātas saimniekošanas rezultātā pašlaik budžeta ietvaros naudas līdzekļu atlikumu gada beigās paredz 659 142 eiro apmērā.

“Jelgavas novads jau vairākus gadus pēc kārtas īsteno tādu finanšu plānošanas praksi, kas ieņēmumu prognozi piemēro ļoti piesardzīgi – tas vienmēr ļāvis ar vērā ņemamu atlikumu aizvadīt kalendāro gadu un finanšu līdzekļus jaunajā gadā novirzīt konkrētām, aktuālām izdevumu pozīcijām” skaidro izpilddirektore Līga Lonerte, turpinot, ka “šogad pašvaldībai, plānojot budžetu, nācies rēķināties ar ļoti būtisku finanšu piešķīruma samazinājumu – tiek saņemts par pusmiljonu eiro mazāk no Finanšu ministrijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdalē. Ļoti pārdomāti tāpēc pārskatīti visi izdevumi – arī plānotie būvdarbi. Galvenokārt šogad tiek vai nu pabeigti jau iesāktie projekti vai atbalstīti tie, kur pašvaldībai ir projektu saistības, kā, piemēram, jaunās izstāžu zāles būvniecībai Elejas parkā. Tāpat pašvaldībai šogad ir būtiski atrisināt vairākas saimnieciskas lietas: piemēram, veicināt iedzīvotājus pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tur, kur ir veikti labiekārtošanas projekti, bet līdz šim iedzīvotājiem nav bijis līdzfinansējuma pievadu izbūvei līdz dzīvesvietai.

Tiklīdz pašvaldība sagaidīs VARAM izdotos MK noteikumus “Covid seku mazināšanai investīciju projektiem” spēkā stāšanos, tā uzņemsies iniciatīvu organizatoriskajam procesam, lai šo jautājumu risinātu. Iedzīvotājiem gan jārēķinās, ka pašvaldība nevis pilnībā, bet procentuāli segs pieslēgšanās izdevumus, turklāt noteikti palīdzēs ar organizatorisko atbalstu. Otrkārt, beidzot īstenošanu sāk "Life" projekts, kas šogad paredz projektēšanu jaunu attīrīšanas sistēmu izbūvei Glūdas pagasta Nākotnes ciemā, kur iedzīvotāji jau gadiem cīnās ar smaku klātbūtni. Pašvaldība ir panākusi vienošanos arī ar vietējo gaļas pārstrādes uzņēmumu “Nākotne” par papildus investīciju ieguldījumu arī sava uzņēmuma attīrīšanas iekārtās, lai Nākotnes ciema līdzšinējo “smaku fenomenu” novērstu. Treškārt, ņemot vērā komunālā uzņēmuma pērn aizsākto procesu, likvidējot atkritumu laukumus un rosinot daudzdzīvokļu mājām pāriet uz nodalīti novietotiem atkritumu konteineriem, pašvaldība šogad plāno izstrādāt norobežoto atkritumu novietņu vienotā dizaina variantus, lai iedzīvotāji varētu izvēlēties, kādu to varētu savā dzīvesvietā uzstādīt. Budžetā tam atvēlēti 25 000 eiro un, domājams, ka jau tuvākajā laikā pirmajos pagastos - Platonē, Līvbērzē, Kalnciemā un Jaunsvirlaukā uzstādīsim paraugus, lai klātienē var pavērtēt un iedzīvotāji savā starpā apspriesties. Un, protams, šogad pašvaldība no jauna sagaida savu iedzīvotāju iniciatīvas projektā “Mēs savai vide”, kam iestrādāti 23 000 eiro.”

Budžeta ieņēmumi un izdevumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 31 500 699 eiro jeb 1349 eiro uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības bāzes ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kā arī dabas resursu nodoklis, kas šajā gadā kopumā plānoti 15 456 155 eiro apmērā, un tas ir 49,1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 662 eiro uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju.

Pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas ir 12 109 668 eiro jeb 38,4% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gada izpildi samazinājums gaidāms par 544 819 eiro jeb par 4,31%. Kā zināms saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” šogad pašvaldības budžetā no Finanšu ministrijas saņemamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs noteikts 75% apmērā (ne vairs 80% kā 2020.gadā) no kopējiem ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

Savukārt nekustamā īpašuma nodoklis kā otrs galvenais ieņēmumu avots prognozēts 3 146 487 eiro eiro apmērā un tie ir 10% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Jāatzīmē, ka Jelgavas novadā nodokļa likmes šajā gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā un mājokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2020.gada 1.janvāri).

Nodokļu ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 200 000 eiro apmērā jeb 0,6% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 35 885 464 eiro apmērā jeb 99,92% no kopējiem budžeta izdevumiem. Uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju tas veido izdevumu summu 1 536 eiro apmērā.

Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā kā ik gadus – paredzēts izglītības nozarei, atvēlot 43,6 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem jeb 15 646 593 eiro. Valsts budžeta mērķdotācijas, kas paredzētas daļējai šo izdevumu segšanai, plānotas 6 003 939 eiro apmērā un projektiem paredzētais finansējums 791 900 eiro. Atalgojuma un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kāpums izglītības nozarei, salīdzinot ar 2020.gadu, ir palielinājies par 819 662 EUR, jo darba algas palielinātas pedagoģiskajam personālam (50 eiro par likmi) un izglītības iestāžu mediķiem vidēji par 20 %.

Ņemot vērā izglītojamo skaita pieaugumu pirmsskolā, izdevumu kāpums plānots skolēnu ēdināšanas pakalpojuma nodrošinājumam. Pašvaldība skolēnu ēdināšanai šajā gadā tērēs 466 177 eiro, jo 1.- 4. klašu skolēniem – 92 243 eiro apmērā izdevumi tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem, taču pārējā summa, ieplānojot pusdienu līdzmaksājumu vecākiem 1,5 gadīgajiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem un izglītojamajiem no 1.-12. klasei, – ir pašvaldības budžeta izdevumi. Tāpat pašvaldība saglabā līdzšinējo atbalstu transporta kompensācijām izglītojamajiem, nodrošinot pastāvīgo maksājumu karšu izveidi un uzturēšanu. Elektroniskie norēķini ļauj veiksmīgāk nodrošināt un uzskaitīt audzēkņu reisu izvēli, izslēdzot risku pazaudēt skaidro naudu un nepieciešamību ģimenēm gaidīt atmaksājamos izdevumus līdz nākamajam mēnesim. Kopumā šim mērķim plānoti 79 759 eiro. Tāpat pašvaldība turpina maksāt stipendijas arī 13 augstskolu studentiem, un šim mērķim 2020.gadā plānoti 23 000 eiro.

Šogad izglītībai plānots piesaistīt 791 900 eiro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju dažādu projektu īstenošanai un tie sastāda 34,48 % no kopējiem projektu izdevumiem. Vērienīgākais no tiem ir “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā”, kas ar kopējo izmaksu kopumu 101 942 eiro apmērā plāno sekmēt gan interneta jaudas nodrošinājumu izglītības iestādēm, gan veicināt attālināti organizēta mācību procesa efektivizēšanu. Vēl projektu ietvaros Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā audzēkņiem profesionālās iemaņas varēs nodrošināt starptautiskā praksē, arī pedagoģiskajam personālam plānotas profesionālās pilnveides, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās. Izglītības pārvalde turpinās īstenot projektu “Priekšlaicīgas mācības pārtraukšanas samazināšanai” jeb saīsinājumā PUMPURS, kam izdevumu kopsumma ir 260 000 eiro.

Pašvaldība šajā gadā kā prioritāru projektu investīcijām saredz Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošanu, kam būs nepieciešams aizņēmums no Valsts kases 285 000 eiro (budžetā plānots maksimums 400 000 eiro) Vēl izglītības infrastruktūrā plānots ieguldīt 97 628 eiro budžeta līdzekļu, lai īstenotu remontu Kalnciema pagasta vidusskolas 1. stāva gaitenim un garderobei, atjaunojot skolai arī novērošanas kameras, un pirmsskolas iestādes “Kamenīte” vienas grupas telpās.

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtai, sportam un kultūrai 2021.gadā plānoti 5 287 876 eiro jeb 14,74 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem - par 315 162 eiro vērojams palielinājums algu fondā, ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas kāpumu. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, izvērtēta arī daudzi pasākumu norise, tostarp izlemts, ka Jelgavas novada svētki šogad netiks organizēti. Taču infrastruktūras labiekārtošanai kultūras iestādēs paredzēti 120 921 eiro un darbu ietvaros plānots, piemēram, Kalnciema pagasta kultūras namā veikt lielās zāles, 1. stāva gaiteņa un divu telpu remontu, Zaļenieku pagasta kultūras namā – veikt apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas izbūvi un elektroinstalācijas remontu, Vilces pagasta amatu mājā – sanitārā mezgla remontu, Sesavas tautas namā nomainīt griestu lampas. Papildinot inventāru, gan Bērvircavas tautas namā, gan IKSC “Līdumi” plānots uzstādīt LED prožektorus, trīs iestādēs – Elejas pagasta saieta namam, Līvbērzes kultūras namam un Bērvircavas tautas namam iegādāt digitālās klavieres, savukārt IKSC “Līdumi” – iegādāt akustisko pianīnu. Ņemot vērā, ka viena no kultūras iestādēm Jelgavas novadā – Valgundes pagasta IKSC “Avoti” vēl pašlaik piedzīvo vērienīgu renovāciju, budžeta izdevumi vēl šajā gadā paredz tur ieguldīt 1 308 149 eiro būvdarbiem, attiecīgi pēc tam nodrošinot arī materiāltehnisko bāzi un nepieciešamos līdzekļus telpu labiekārtošanai – garderobei, nepieciešamajām mēbelēm, utt. Šajā gadā Jelgavas novada pašvaldība plāno aizsākt darījumu par Lielvircavas kultūras nama iegādi, budžeta izdevumos plānojot daļu finansējuma – 200 000 eiro apmērā.

Atsevišķi izdalot tikai sporta jomai plānoto finansējumu, tas ir 763 379 eiro, šajā summā iekļaujot Sporta centram plānotos izdevumus 639 624 eiro apmērā, bet, ņemot vērā Covid - 19 ierobežojumus pasākumiem, salīdzinājumā ar 2020. gadu izdevumiem veikts samazinājums - gan Sporta centram 63 612 eiro apmērā, gan sporta svētkiem un Jaunatnes olimpiādei - 26 300 eiro apmērā.

Izglītības iestāžu sporta haļļu uzturēšanai plānoti izdevumi 406 178 eiro, kā arī būtiska summa kā ik gadus tiek atvēlēta audzēkņu dalībai sacensībās un nometnēs, kompensējot un nodrošinot dalības maksas, ēdināšanas izdevumus un transporta izdevumus, kopumā tam atvēlot 85 805 eiro. Atbalsts plānots arī pieaugušo un veterānu sporta pasākumiem – 8 350 eiro apmērā, dažādām biedrību vai nodibinājumu iecerēm kultūras un sporta jomā - 46 000 eiro, pagastu sporta pasākumiem 64 047 eiro.

No budžeta līdzekļiem ieplānoti 28 323 eiro, lai Zaļenieku sporta bāzei nomainītu zāles apgaismojumu, izbūvētu automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes sistēmu, nomainītu Valgundes sporta bāzes jumta teknes, Elejas trenažieru zālei izbūvētu elektroinstalāciju.

Tāpat kā citām jomām arī kultūrai un sportam pašvaldība paredzējusi piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu 787 563 eiro apmērā dažāda veida investīcijām, tajā skaitā atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama telpas 2.stāvā tērpu repliku eksponēšanai un meistarklasēm, restaurāciju veikt Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva sienām un griestiem, kā arī veicināt muižu parku infrastruktūras uzturēšanu un tūrisma produktu attīstīšanu.

Sociālajā jomā no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 10,5 % jeb 3 769 016 eiro. Šo izdevumu ietvaros ir iekļauti Labklājības pārvaldes, Sociālā dienesta, trīs pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, visu astoņu pagastu aktivitāšu centru un arī deinstitucionalizācijas projekta ietvaros jaunizveidotā sociālā pakalpojumu centra “Laipa” Kalnciemā uzturēšanas izdevumi.

Sociālā palīdzības jomā - atsaucoties uz izmaiņām likumdošanā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Invaliditātes likumā, Valsts sociālo pabalstu likumā), no 2021.gada 1. janvāra ietekme uz budžetu izdevumos ir saistīta gan ar noteikto ienākumu slieksni trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai, kas tātad palielinu personu loku pretendēšanai uz sociālās palīdzības pabalstiem, gan mainīto pabalsta apmēru bāreņiem, kas palielināts no 64 eiro uz 109 eiro mēnesī, gan aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu bērniem, kuriem noteikta īpaša kopšana. Jāatzīmē, ka šis pabalsta veids līdz šim tika finansēts no Valsts budžeta, taču no 2021. gada 1. jūlija – būs pašvaldības atbildība. Sociālā dienesta sociālās palīdzības pabalstu apmērs plānots 581 649 eiro apmērā un salīdzinājumā ar 2020. gadu – palielinājums sasniedz 78 202 eiro.

Sociālajai aizsardzībai šogad plānots izlietot 268 105 eiro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju dažādu projektu īstenošanai, piemēram, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai personām ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, deinstitucionalizācijas plāna (DI) ietvaros plānoto pakalpojumu un infrastruktūras attīstīšanai – 148 368 eiro apmērā, jauniešu izaugsmes un nodarbinātības projektam “Proti un dari” 20 194 eiro apmērā, slimību profilakses un veselību veicināšanas pasākumiem 131 368 eiro.

Kā ik gadus pašvaldība mērķtiecīgi “iezīmē” izdevumus arī pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kam šogad plānoti 3 366 659 eiro jeb 9,38% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Atbilstoši Mājokļu politikas pamatnostādnēm pēc īrnieku ierosinājuma plānots turpināt īrēto dzīvokļu atsavināšanas procesu un kārtot to dzīvokļu atsavināšanu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai. Jaunsvirlaukas pagastā plānots uzsākt no AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārņemto valsts dzīvokļu īpašumu atsavināšanas procedūru. Izvērtējot nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 2021.gadā izsolēs plānots atsavināt 100 objektus.

Turpinot attīstīt infrastruktūru pagastu ciemu teritorijās un uzklausot iedzīvotāju lūgumus, budžetā ieplānots finansējums 87 296 eiro apmērā apgaismojuma ierīkošanai Dārziņu ielā un Sidrabes parkā Lielplatones pagastā, kā arī apgaismojuma atjaunošanai Vārpas ciemā Līvbērzes pagasta, kā arī projekta izstrādei Krasta un Saules ielu ceļu posmiem Līvbērzē. Kapu teritorijā šogad paredzēts veikt labiekārtošanu Bērzkroga kapos, nodrošinot grunts izlīdzināšanu.

Turpinot risināt Mājokļu politiku, pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamie izdevumi plānoti 43 667 eiro, ko veido izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un kopīpašuma pārvaldīšanu, tai skaitā dotācija 28 867 eiro apmērā komunālajam uzņēmumam “Jelgavas novada KU”. Kopumā dotācija komunālajam uzņēmumam 736 200 eiro apmērā, paredz 223 125 eiro pašvaldības kapsētu apsaimniekošanai un 513 076 eiro pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

Vides aizsardzībai plānoti 596 818 eiro jeb 1,66% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šo izdevumu ietvaros ietverti secīgi soļi mežaudžu kopšanai un stigu veidošanai, Jelgavas novada parku un 6 muižu parku kopšanai un apstādījumu atjaunošanai, dendroloģiskā plāna izstrādei Zaļenieku parkam, Lielplatones alejas stādījumu atjaunošanai.

Dabas resursu nodokļa izdevumi 431 309 eiro apmērā tiks izlietoti gan latvāņu apkarošanai, Vilces upes krasta sakopšanai no bebru dambjiem, Kalnciema centrālā grāvja pārtīrīšanai un caurteku atjaunošanai īpašumā “Cepļi”, lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanai, degradēto ēku demontēšanai un teritoriju labiekārtošanai Vircavas pagasta Mazlauku ciemā, Zaļenieku kapu paplašinātajā teritorijā drenu aku izbūvei kolektora trasē un citiem darbiem. Tāpat no saņemtā dabas resursu nodokļa 145 000 eiro kalpos kā dotācija “Jelgavas novada KU”, lai varētu īstenot prioritāros ūdenssaimniecības infrastruktūras projektus: notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanu un izbūvi 300 metru garumā Platones pagasta Pēterlaukos; jauna urbuma ierīkošanu Glūdas pagasta “Līgotnēs”, tīklu ierīkojot blakus esošajām dzīvojamajām mājām; kanalizācijas tīklu paplašināšanas projektu izstrādi Kārniņu ciemā Jaunsvirlaukas pagastā, kā arī gan ūdensapgādes tīklu sadales mezgla rekonstrukciju, gan papildus urbuma aprīkošanu ar atdzelžošanas iekārtām Nākotnes ciema Glūdas pagastā.

Savukārt 90 000 eiro tiks novirzīti sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” rekultivācijai, monitoringam, pēcrekultivācijas uzraudzībai un apsaimniekošanai. No tiem 50 000 eiro novirzīs poligona 2.kārtas rekultivācijai, savukārt 40 000 eiro slēgtā poligona monitoringa un apsaimniekošanas veikšanai.

Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai plānots finansējums 1 104 317 eiro apmērā, ikdienas uzturēšanai novirzīti 470 500 eiro. Līdzekļus sadalot līdzīgi kā pērn - ziemas periodam atvēlot 25 000 eiro, ielu asfalta seguma uzturēšanai 100 000 eiro, ceļu grants seguma uzturēšanai un uzlabošanai 98 820 eiro, bet grants seguma ielu un ceļu remontiem – 124 000 eiro, tiltu un caurteku remontiem – 25 000 eiro, ceļmalu pļaušanai – 15 000 eiro un nomaļu noņemšanai 20 000 eiro.

Pašvaldība plāno arī vairāku pašvaldības ielu un ceļu seguma remontu un izbūvi par kopējo summu 473 986 eiro: lielākā daļa summas - 420 406 eiro novirzīti pērn iesāktajiem darbiem Būriņu ceļa un tilta pārbūvei pār Tērvetes upi Līvbērzes pagastā, tāpat ieplānots veikt būvprojekta izstrādi un ekspertīzi tiltam pār Vircavas upi Jaunsvirlaukas pagastā; ielas segumu 20 000 eiro apjomā plānots atjaunot Dārzā ielai Svētes pagastā, bet būvprojekta izstrādi ielas seguma atjaunošanai un apgaismojumam - Lāču ielai Valgundes pagastā.

Kopumā Jelgavas novada pašvaldība šogad plāno piesaistīt aizņēmumu no Valsts kases 1 578 894 eiro apmērā, lai īstenotu gan pērn jau iesāktus investīciju projektus, gan īstenotu ar ES struktūrfondu palīdzību būtiskas ieceres – pirmkārt, pabeigtu jau iesākto rekonstrukciju kultūras iestādei IKSC “Avoti” Valgundes pagastā, kam aizņēmums nepieciešams 435 394 eiro apmērā; otrkārt, lai īstenotu IT risinājumu vērienīgo projektu attālinātas darba vides un mācību nodrošinājumam, kam nepieciešams aizņēmums 367 500 eiro apmērā, un, treškārt, virzītos uz priekšu infrastruktūras sakārtošanā, – labiekārtojot Staļģenes vidusskolas teritoriju 285 000 eiro apmērā un sākot izstāžu zāles būvniecību Elejas parkā (saskaņā ar Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas apstiprināto projektu).

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2021.gadā ir 9,09% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2022.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7,80% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Foto: no arhīva