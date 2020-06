Ar 1720 iedzīvotāju parakstītu vēstuli aicina valsti sakārtot ceļu Svēte – Zaļenieki

Zaļenieku un Svētes pagasta, kā arī Tērvetes un Augstkalnes pagasta iedzīvotāji satiksmes ministram Tālim Linkaitam nosūtījuši vēstuli ar lūgumu atjaunot asfalta segumu autoceļa P95 posmā Svēte – Zaļenieki kopumā 13,8 kilometru garumā. Vēstuli parakstījuši 1720 iedzīvotāji, informē Jelgavas novada pašvaldībā.



Vēstulē iedzīvotāji norāda uz to, ka šā gada 28. aprīlī valdība lēma par papildu līdzekļu piešķiršanu valsts un reģionālo autoceļu seguma atjaunošanai.

“Ņemot vērā autoceļa P95 posma Svēte–Zaļenieki slikto stāvokli – ar sabrukušu asfaltbetona segumu, nobrukušām apmalēm un strukturāliem bojājumiem –, patlaban būtu lietderīgi un ekonomiski izdevīgi atjaunot visu ceļa posmu. Šis ceļa posms tika iekļauts valsts autoceļu sakārtošanas programmā (2014–2020), taču 2016. gadā tika izstrādāta jauna programma, kur tas svītrots no saraksta. Iedzīvotāji jau vismaz 26 gadu garumā cer uz šī posma rekonstrukciju,” teikts iedzīvotāju vēstulē.

2019. gada maijā sākās rekonstrukcijas darbi šī paša ceļa posmā no Tērvetes līdz Latvijas–Lietuvas robežai. Šogad projektā jau paredzēts ieklāt asfalta virskārtu un krustojumā ar autoceļu Dobele–Bauska Tērvetē izbūvēt rotācijas apli, bet pie Augstkalnes un Žagares pabeigt apgaismojuma iekārtošanas darbus.

Iedzīvotāji vēstulē uzsver, ka, atjaunojot asfalta segumu posmā no Svētes līdz Zaļeniekiem, autoceļš tiktu sakārtots visā tā garumā – Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) –, kas būtiski atvieglotu visu autobraucēju ikdienu. Rekonstruējot 13,8 km garo ceļa posmu, ieguvēji būtu ne tikai novada iedzīvotāji, bet visi, kas brauc gan uz Tērvetes dabas parku, no Tērvetes dodas uz darbu Rīgā vai no Lietuvas iebrauc un apmeklē daudz un dažādas vietas Zemgales pusē. Autoceļš P95 iedzīvotājiem ir vienīgā iespēja nokļūt uz un no darba Jelgavā vai Rīgā. Satiksmes intensitāte un noslogojums šim autoceļam visa gada garumā ir ļoti liels, jo tas ved arī uz vairākiem nozīmīgiem tūrisma objektiem – Tērvetes dabas parku, Tērvetes tīklu parku, Abgunstes muižu, Zaļās muižas pili.

“Tērvetes dabas parka un jaunatklātā Tērvetes tīklu parka apmeklētāju skaits vien mērāms vairākos tūkstošos, un viņi pārvietojas pa autoceļu P95. Ņemot vērā minēto, lūdzam rast finansējumu asfalta seguma atjaunošanai ceļa posmā 13,8 kilometru garumā no Svētes līdz Zaļeniekiem,” vēstulē ministram pauž iedzīvotāji.

Arī Jelgavas novada pašvaldība jau vairāku gadu garumā uzklausa iedzīvotāju iebildumus un sadzird viņu atsauci uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2014. gadā izstrādāto Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014. – 2020. gadam, un lai gan 2016. gada plānā šis ceļa posms vairs nav aktualizēts kā prioritāri rekonstruējams, Jelgavas novada iedzīvotāji iestājas par šī posma neizslēgšanu no kopējām investīcijām visa ceļa “Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža” labiekārtošanā.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība