Kaut arī ziņu aģentūra LETA ar atsauci uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālista sniegto informāciju ir publicējusi atzinumu, no kura var secināt, ka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā “Velis –A” sešus ar Covid -19 inficētos darbiniekus ar slimību ir aplipinājusi kolēģe, kas atbraukusi no ārzemēm, “Velis – A” grāmatvede Inese Knāviņa to apšauba. Fakti ir tādi, ka viņa ir vienīgā no divdesmit uzņēmuma darbiniekiem pēdējā laikā bija izbraukusi uz ārzemēm. I. Knāviņa arī ir inficēta ar Covid -19.

“Tik tiešām no 1. līdz 7. martam es piedalījos ceļojumā uz Arābu Emirātiem. Taču tolaik ne tur, ne Latvijā nebija nekādu ceļojuma ierobežojumu, un neviens cits no mūsu tūristu grupas 22 dalībniekiem, ar ko esmu sazvanījusies, nav saslimis ar Covid-19,” teic I.Knāviņa. Viņa pieņem to, ka SPKC tagadējā ārkārtas stāvoklī strādā ar lielu pārslodzi un tādēļ arī nav brīnums, ka atzinums par viņu ir gadījies kļūdains. “Nevar tagad visu norakstīt uz tiem, kuri atbraukuši no ārzemēm. Ir pašiem jāuzmanās no vīrusa, kas ir sastopams tepat Jelgavā,” teic I.Knāviņa. Viņa domā, ka ir “Velis – A” darbinieki, tostarp viņa pati, ir inficējušies no kāda saslimuša klienta. I.Knāviņa atzīmē, ka “Velis –A” birojā ierodas cilvēki īpašā dzīves situācijā, kad dažkārt netiek pievērsta vērība savai veselībai.

Pēc atgriešanās no Arābu Emirātiem I.Knāviņa katru darbdienu strādāja, un viņai nebija nekādu slimības simptomu. Tomēr pēc tā, kad 22. martā tika konstatēts Covid -19 viņas priekšniekam Aldim Knāviņam, pēc savas iniciatīvas nākamajā dienā par maksu nolēma pārbaudīties arī grāmatvede. I.Knāviņa piebilst, ka laboratorijā viņu pat centušies atrunāt no liekiem tēriņiem (par analīžu veikšanu gadījumā, ja personai nav Covid- 19 saslimšanas simptomu, jāmaksā 80 eiro). Tomēr viņa uzstājusi, ka sirds mieram un drošības sajūtai vēlas, lai analīzes tiktu veiktas. Kad izrādījās, ka Covid-19 ir pozitīvs, samaksātā summa tika atgriezta atpakaļ. “Paziņas man jautā: “Kā tu jūties, vai neesi gandrīz uz miršanas gultas?” Es saku, nē. Neesmu uztraukusies un ceru, ka man slimojot būs radusies imunitāte pret “Covid-19”,” teic I.Knāviņa.

Nevienu brīdi viņai nav bijusi paaugstināta temperatūra, un slimības gaita rit ļoti viegli. Zāles viņa nelieto nekādas, tikai vitamīnus. “Es pieļauju, ka man imunitāte ir spēcīgāka tāpēc, ka Arābu Emirātos saņēmu daudz saules,” domā I. Knāviņa. Viņa vingro, dzer daudz tējas, ēd ingveru. Nākamās analīzes I.Knāviņai nozīmētas uz aprīļa sākumu. I.Knāviņai šķiet, ka sakarā ar “Covid- 19” sabiedrībā ir pārlieku liels uztraukums. “Vajag nomierināties, taču arī nekļūt vieglprātīgiem,” teic I.Knāviņa.

