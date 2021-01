Valstī noteiktie ar Covid-19 saistītie ierobežojumi un komandantstunda nedēļas nogalēs būs spēkā līdz 25.janvārim, ceturtdien lēma Ministru kabinets.

Komandantstunda būs jāievēro no 15.janvāra līdz 17.janvārim un no 22.janvāra līdz 24.janvārim, kad iedzīvotājiem būs aizliegts pārvietoties laikposmā no pulksten 22 līdz 5.

Uz divām nedēļām tiks pagarināti jau spēkā esoši ierobežojumi pakalpojumu un tirdzniecības jomās, kā arī izglītībā.

Arī turpmākās divas nedēļas būs aizliegti skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi, sporta inventāra noma iekštelpās un fotopakalpojumi klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), kā arī saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu.

Minētais aizliegums neattieksies uz atpūtu dabas takās, ja tur tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana.

Vēl divas nedēļas būs aizliegta dzinējmedības.

Valdība lēma no 12.janvāra atvērt bibliotēkas, lai tās varētu atsākt grāmatu izsniegšanu. Vienlaikus klātienē varēs turpināt apmeklēt muzeju ārtelpu ekspozīcijas, bet pārējās kultūrvietas un kultūras pakalpojumi aizvien būs pieejami tikai attālināti.

Valdība arī atbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavotos priekšlikumus atbalsta pasākumu turpināšanai uzņēmējiem, piemēram, tiks turpināta dīkstāves pabalstu izmaksa, algu subsīdijas un piešķirts finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem.

Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 7.februārim ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.

