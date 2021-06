Ar Covid-19 saslimušo divu nedēļu kopskaits noslīdējis zem 3000

Pēdējo 14 dienu laikā ar Covid-19 saslimušo kopskaits sestdien pirmo reizi kopš pagājušā gada 3.novembra samazinājies zem 3000 gadījumiem, liecina aģentūras LETA aprēķini, kas balstīti uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtajiem datiem.



Divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 2932 Covid-19 gadījumi. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Sestdien Latvijā atklāti 90 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu saslimušo nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 159,6 uz 154,9 gadījumiem.

Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 6466 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 1,4%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 136 030 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2456 ar šo slimību sasirgušie.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - no 70 līdz 79 gadiem, bet viens bija vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Jau ziņots, ka Latvijas slimnīcās sestdien ārstējās 305 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Piektdien pirmo reizi kopš pagājušā gada rudens Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits bija samazinājies zem 300, bet tagad tas atkal pārsniedzis šo slieksni.

Slimnīcās sestdien ievietoti 24 Covid-19 pacienti, bet no tām izrakstīti septiņi pacienti.

Foto: no arhīva