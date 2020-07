Ar ES fondu atbalstu Liepājā, Jelgavā, Iecavā, Ķekavā un Alūksnē attīstīs primārās aprūpes centrus

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu Liepājā, Jelgavā, Iecavā, Ķekavā un Alūksnē pašvaldības varēs attīstīt primārās aprūpes centrus, kur vienuviet būs pieejamas trīs līdz piecas ģimenes ārstu prakses, informē Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).

Pilotprojektu īstenošanai no ERAF būs pieejami 637 500 eiro. Ar publisko līdzfinansējumu tiks segtas līdz 94% izmaksu - 85% no ERAF un vēl 9% - no valsts budžeta līdzekļiem.

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu primārās aprūpes centros būs iespējams veikt gan būvniecības un vides pieejamības nodrošināšanas darbus, gan iegādāties medicīnisko, saimniecisko un informācijas tehnoloģiju aprīkojumu un mēbeles.

Vienas ģimenes ārsta prakses vietas iekārtošanai paredzēts ieguldīt līdz 30 000 eiro, katra primārās aprūpes centra attīstībā investējot līdz 150 000 eiro.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems no ceturtdienas, 2.jūlija līdz 1.oktobrim.

ERAF atbalsts ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstībai primārās aprūpes centros paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros.

Foto: pixabay.com