Lai pievērstu velosipēdistu un elektroskrejriteņa jeb skūtera vadītāju uzmanību, šķērsojot neregulētus krustojumus, četrās vietās Jelgavā uzklāts īpašs horizontālais marķējums – "5 UZMANĪBU!" –, tādējādi atgādinot, ka atļautais gājēju pārejas un krustojuma šķērsošanas ātrums ir 5 km/h.

Šāds marķējums pirms gājēju pārejas un brauktuves šķērsojuma vietām uzklāts Lielās ielas krustojumā ar Pasta salu, Lielās ielas krustojumā ar Pilssalas ielu, Rīgas ielas krustojumā ar Cukura ielu un Rīgas ielas krustojumā ar Skautu ielu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā skaidro pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" satiksmes organizācijas inženieris Kārlis Krūkliņš, tieši šie krustojumi izvēlēti, jo tajos salīdzinoši bieži fiksēts, ka brauktuvi velosipēda un skūtera vadītāji šķērso pārgalvīgi, apdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus, tostarp gājējus. Šādi neapdomīgi manevri nereti ir iemesls arī ceļu satiksmes negadījumiem.

Simbols “5”, kas uzklāts uz ietves, vērš satiksmes dalībnieku, īpaši velosipēdistu un elektroskrejriteņa vadītāju, uzmanību, ka atļautais gājēju pārejas un krustojuma šķērsošanas ātrums ir vidējais gājēju pārvietošanās ātrums, un tas ir 5 km/h.

Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu, kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu vai nomali, izmantojot skrituļslidas, skrituļdēļus un tamlīdzīgu sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas netraucē pārējos gājējus. Šķērsot brauktuvi ar minēto inventāru atļauts ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.

Papildus jāatgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēda vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja to nav vai tie ir attālināti no ceļa, atļauts braukt pa ietvi, ja braukšana pa brauktuvi, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, ceļa un meteoroloģiskos apstākļus, nav iespējama, ir apgrūtināta vai bīstama. Braucot pa ietvi, velosipēdu vadītājiem jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji, un, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu. Velosipēdu vadītāji nekādā veidā nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus. Gājējiem, pārvietojoties pa ietvi, ir priekšroka. Braucot pa ietvi vietās, kur velosipēdu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām, velosipēdu vadītājiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību.

Velosipēdu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību. Viņiem atļauts šķērsot brauktuvi pa ietves vai nomales iedomāto turpinājumu, kā arī, netraucējot gājējus, – pa gājēju pārejām. Pirms brauktuves šķērsošanas velosipēdu vadītājiem laikus jāsamazina braukšanas ātrums un, ja tas nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, jāaptur velosipēds. Šķērsojot brauktuvi pa ietves iedomāto turpinājumu, velosipēdu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu, un jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

