Ar pārliecību būt skolotājam

Miks Kapsis: “Daru, cik varu, lai mēs kopā varētu izveidot gudrus un laimīgus cilvēkus”

Šoruden astoto reizi Skolotāju dienā tiks sveikts arī angļu valodas skolotājs Miks Kapsis. Viņš strādā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, kas skolēnu sasniegumu ziņā ir viena no vadošajām Latvijā un kur strādāt par skolotāju, viņaprāt, ir privilēģija.

Trīsdesmitgadnieks ar pieredzi

Stāstot par sevi, skolotājs piezīmē arī ar to, ka pats kā skolēns ir bijis “spīdolietis” astoņus gadus, kas sanāk par diviem gadiem ilgāk nekā tagadējiem absolventiem. Proti, divtūkstošo gadu sākumā Spīdolas ģimnāzijā skolēni tika uzņemti no 5. klases, un Mika bērnība trāpījās šajā laikā.

Viņa pamatskolas klases audzinātāja un tagadējā kolēģe Ritma Tīrumniece atceras, ka pamatskolas pirmajās klasēs Miks bijis kluss, centīgs zēns. Jau tolaik sācis piedalīties angļu valodas olimpiādēs. Viņasprāt, puisis tā īsti atplauka, kļuva sabiedriski aktīvs, mācoties vecākajās ģimnāzijas klasēs. Ritma Tīrumniece stāsta, ka vēlāk, jau būdams students Latvijas Universitātē, Miks Kapsis kādā no Spīdolas ģimnāzijā tradicionālajām absolventu dienām toreizējiem ģimnāzistiem, bet skolotājām jau īpaši aizkustinoši paziņojis, ka grib pabeigt studijas un strādāt Spīdolas ģimnāzijā. Tas arī ir piepildīts. Taču viņš ir strādājis arī lauku skolā, sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā, koledžā, pieaugušo izglītībā. Mācījis talantīgus bērnus, kā arī bērnus ar mācību traucējumiem. Pasniedzis bezdarbnieku kursos un arī pedagogiem. “Liekas, ka esmu redzējis visu un zinu, kādas ir gaišās un tumšās puses katrā izglītības posmā katra vecuma cilvēkiem,” atzīst Miks Kapsis.

