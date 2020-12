Jelgavā šorīt sagaidīts sniegs. Pirmās sniega pārslas parādījušās pēc pulksten 4, bet intensīvāk snidzis ap pulksten 6.30. Nodrošinot drošus braukšanas apstākļus, šorīt divas speciālās tehnikas vienības ar pretslīdes materiālu nokaisīja pilsētas tranzīta un maģistrālās ielas. No sniega tiek attīrītas arī ietves pilsētas teritorijā, un to nodrošina galvenokārt sētnieki, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Mārtiņš Kazanskis skaidro, ka, lai novērstu iespējamo slīdēšanu, šorīt ap pulksten 9 divas kaisīšanas mašīnas sāka pilsētas galveno ielu apstrādi ar pretslīdes materiālu.

Jāuzsver, ka kopš novembra visu diennakti tiek sekots līdzi laikapstākļiem, lai nokrišņu laikā un līdz ar apledojuma veidošanos maģistrālās ielas un tiltu brauktuves nekavējoties apstrādātu ar pretslīdes materiālu.

Ielu un tiltu seguma uzturēšanu mūsu pilsētā veic SIA "Kulk", kam nepieciešamības gadījumā pieejamas 20 kompleksās ielu tīrāmās un kaisāmās mašīnas. Pilsētas ietvju mehanizēto tīrīšanu/slaucīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes materiālu ziemas sezonā nodrošina četras tehnikas vienības.

Ziemas periodā pašvaldības ielas un ceļi tiek uzturēti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" un "Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām".

Atbilstoši normatīvajiem aktiem Jelgavas pilsētas ielas ir sadalītas četrās uzturēšanas klasēs, un ielas ar pretslīdes materiālu tiek apstrādātas prioritārā secībā, ņemot vērā uzturēšanas klasi. A un B uzturēšanas klases ielas jāattīra no sniega un jāapstrādā ar pretslīdes materiālu 3–4 stundu laikā no brīža, kad konstatēta apledojuma/sniega izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti. C klases ielas jāattīra 6–18 stundu laikā, bet D klases ielām laiks netiek normēts.

Ielu klases Jelgavas pilsētā

Par pamanītajām ielu seguma problēmām Jelgavas pilsētā lūgums ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka pirmdien, 14. decembrī, dienā laiks būs lielākoties mākoņains, teritorijas lielākajā daļā pa laikam nokrišņi – sniegs, vietām iespējams sasalstošs lietus. Atsevišķi ceļu posmi būs slideni. Pūtīs lēns dienvidu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs no +1 līdz –2 grādiem. Jelgavā šorīt ap pulksten 9 bija –1,34 grāds.

Foto: Jelgavas pašvaldība