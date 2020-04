Ar sejas masku Jelgavas tirgū

Pēkšņā simt gadu pasaulē nepiedzīvota pandēmija un 12. martā arī Latvijā izsludinātais ārkārtas stāvoklis, kas prasa pieņemt jaunus dzīves noteikumus, vedina pārdomāt savu esību. Literatūras un filozofijas interneta žurnāls “Punctum” kopā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu ir aicinājis cilvēkus pierakstīt šajā laikā izjusto un pārdzīvoto, galu galā sekmēt to, ka pārmaiņas vēršas uz ko pieņemamu vai pat labu.

Atsaucoties uz šo filozofu un literatūras pētnieku ierosmi, vairāki pazīstami kultūras darbinieki ir sākuši rakstīt pandēmijas laika “mājās sēdēšanas” dienasgrāmatas. Tad man ienāca prātā rakstīt nevis dienas, bet varbūt nedēļas vai cita laika perioda “grāmatu”, un tas reizē varētu būt apraksts par Jelgavas veco tirgu. Pirms mazliet vairāk nekā mēneša, 12. martā, “Ziņas” rakstīja par visai problemātisko ugunsdrošības stāvokli Jelgavas tirgū. Toreiz jaunais tirgus direktors Andris Vaišļa skaidroja, ka vecajā tirgū ieguldīt vairs nav vērts, jo pēc desmit mēnešiem taču gaidāma pārcelšanās uz jauno, “Ziņās” vairākkārt aprakstīto vietu dzelzceļa stacijas rajonā. Tika publicēts arī tas, ka vecā tirgus daļa, kas agrāk piederēja pašvaldībai, ir jau pārdota SIA “Kulk”, kurš agrāko tirgus paviljonu vietā plāno būvēt skaistu daudzdzīvokļu māju ar skatu uz Driksu. Varētu domāt, ka Jelgavas vecā tirgus dienas ir skaitītas. Vai pandēmija ietekmēs arī šo plānu? Vai vispirms normālībā atgriezīsies pilsētas dzīve vai arī tiks nojaukti vecā tirgus paviljoni? Mēdz teikt: dzīvosim – redzēsim! Pagaidām vecais tirgus ir pandēmijas liecinieks. Kopš 28. marta, apmeklējot tirgu un arī citas sabiedriskās vietas, uzlieku sejas masku.

28. marts



Nopirku žurnālu “Rīgas Laiks” (viens no 2019. gada numuriem), bet mājās nepaspēju apskatīt, kad tas jau no mājas pazuda (skāde 20 centu). Nopirku arī divdesmit kilogramu (normāls svars velosipēda bagāžniekam) kartupeļu, šķiet, no Svētes pagasta. Trīs kilogramus reņģu, kurām speciāli pakaļ braucu uz tirgu otrreiz, jo preci pieveda tikai desmitos. Kā parasti malto gaļu: “Lūdzu, nosveriet man par pieciem eiro!” Un trīs kilogramus burkānu.

Vienmēr laipnā gaļas pārdevēja ar mani, maskā tērptu, lāgā negribēja runāt. Šķiet, tobrīd biju vienīgais visā tirgū tādā izskatā. Divas pusaudzes zivju paviljona stūrī, šķiet, par mani klusi ķiķināja. Ar pirkstu jau nerādīja, bet tas varēja būt par manu sejas masku.

Uzrunāju divas tantītes, lakatiņš galvā, ap astoņdesmit. Viena atspiedusies pret staiguļa ratiņiem, otra – staltāka. Abas satikušās laipni sarunājās. Vienu pazinu, viņa pirms gadiem piecpadsmit divdesmit strādāja auto rezerves daļu veikaliņā. Šķiet, arī viņa mani pazina un teica, ka nevar nenākt uz tirgu pēc piena. Piena produktus taču nevar iepirkt ilgam laikam uz priekšu. Abas smējās, ka esot tik ātras, ka vīruss viņas nepanāks.

Foto: Gaitis Grūtups