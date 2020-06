Ar skaidru prātu un ticību savējais Zaļeniekos (FOTO)

Uzņēmējs Aras Noreika (re­spektējot uzņēmēja vēlmi, saglabāta viņa vārda oriģinālforma – red.) Zaļeniekos jūtas labi jau kopš 80. gadu sākuma. Toreiz vēl kā LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes students viņš Zaļenieku pagasta Eglītēs ciemojās pie sava studiju biedra Arvja Zamlovska. Vēlāk brauca uz Zaļenieku pagasta Arājiem pie savas studiju laikā iecerētās Aijas Silas, kura brīvdienas pavadīja vecāku lauku mājās.

Jaunajos laikos pēc Latvijas valsts atjaunošanas Aras vairākkārt ir apsvēris un apsver arī tagad iespējas Zaļeniekos attīstīt uzņēmējdarbību. Tomēr pagaidām viņam Zaļenieki un tieši Eglītes, ko vēlāk ģimene nopirka, ir vieta, kur dzīvot un radoši strādāt. Eglītes ir arī domātas nekomerciāliem mērķiem ar sabiedrisku labumu. Sarunās Aras Noreika uzsver to, ka ir ticīgs, svētdienās brauc uz dievkalpojumiem un ka kristīgā ticība bijusi glābiņš, ar ko viņš ticis vaļā no alkoholisma. Ja tas nebūtu izdevies, visdrīzāk nebūtu ne viņa uzņēmuma “AN Dizains” Rīgā, ne ģimenes, ne arī paša.

Pēdējā glāze palika neizdzerta



Eglītēs, kas atrodas apmēram kilometru no Zaļenieku pagasta centra, ir izbūvēta brīvdabas skatuve, autostāvlaukums, dušas un tualetes. To atvēlot sabiedriskiem pasākumiem, Noreiku ģimene no rīkotājiem neprasa nomas maksu, taču ir prasība nelietot alkoholu. Pirmais pasākums šeit bija Eiropas Kristīgo motobraucēju saiets 2017. gada vasarā ar aptuveni 250 dalībniekiem no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Lielbritānijas un citām Eiropas valstīm.

Kristīgā radio arhīvā raidījumā “Tikšanās ar klausītājiem” atrodams Noreiku stāsts par to, kā ģimene cīnījās ar vīra alkoholismu. Aras liecina, ka reiz pirms kārtējās paģiru lāpīšanas, kad atkal jutis, ka nespēj ierasties darbā un jau bija piepildīta degvīna glāze (“ar ko saslimi, ar to jāārstējās”), viņu uzrunājis pats Debesu Tēvs. Viņš brīdinājis, ka, izdzerot šo degvīna glāzi, var ātri vien pārvērsties par bezpajumtnieku, kas ar izsistiem zobiem vazājas gar Rīgas dzelzceļa tiltu. Tūlīt arī sekojis labu paziņu aicinājums iesaistīties kristīgajā draudzē “Prieka vēsts”, kas viņu ir spējusi motivēt dzīvot un baudīt dzīvi daudz augstākā līmenī un kvalitātē. “Nevar cilvēkam kaut ko ko atņemt un neko nedot vietā,” secina Aras Noreika.

Foto: Eva Pričiņa