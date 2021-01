Arī 1.–4. klašu skolēniem mācības notiks attālināti; svarīga ir ģimenes un skolas sadarbība

Pēc piecu nedēļu brīvlaika arī 1.–4. klašu skolēniem pirmdien, 25. janvārī, atsāksies mācību process, un tas notiks attālināti. Par to, kā tiks organizēts mācību darbs katrā skolā, skolēni un vecāki saņems informāciju "E-klasē". Jaunāko klašu audzēkņiem mācību laikā tiks nodrošinātas pārtikas pakas – par to saņemšanu jāinteresējas savā skolā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē. Mācību process attālināti turpināsies arī 5.–12. klašu skolēniem.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro: lai maksimāli samazinātu Covid-19 izplatību, valdība lēma, ka arī 1.–4. klašu skolēni nākamnedēļ skolā nevarēs atgriezties, taču mācības būs jāturpina attālināti. "Informācija par to, kā noritēs mācību darbs 1.–4. klašu skolēniem, jau ir vai tuvākajā laikā tiks publicēta "E-klasē" un arī katras skolas mājaslapā. Galvenais saziņas instruments ar ģimenēm attālinātajā mācību darbā būs "E-klase", taču ir iestādes, kuru skolotāji lietotnē "WhatsApp" izveidojuši klases grupas, lai sazinātos ar ģimenēm," norāda G.Auza, uzsverot, ka ļoti būtisks attālināto mācību procesā būs pieaugušo atbalsts un iesaiste. "Mazāko klašu skolēniem nav tik labas tehnoloģiju lietošanas prasmes, tāpēc svarīgs būs pieaugušā atbalsts. Jo īpaši pirmklasniekiem, kuriem nav pieredzes mācīties attālināti. Savukārt 2.–4. klašu audzēkņi pēc šāda modeļa neilgi mācījās jau pavasarī," tā G.Auza.

Viņa norāda, ka "E-klases" sadaļā "Dienasgrāmata" tiks publicēts gan stundu saraksts, gan informācija par tēmām, kas bērnam jāapgūst, un arī skolotāju pievienotie mācību materiāli, saites uz video katras tēmas apguvei. "Ja būs nepieciešamība, skola sagatavos un izsniegs darba lapas un ģimene tās varēs saņemt skolā," papildina G.Auza, norādot, ka ir svarīgi "E-klasi" pārbaudīt katru dienu.

Ja skolēns nevar piedalīties mācību procesā – ir saslimis vai cita iemesla dēļ –, vecākiem par to ir jāinformē klases audzinātāja, kā arī jāvienojas par to, kā bērns iesaistīsies mācību procesā pēc atveseļošanās.

"Mācoties attālināti, 1.–4. klašu skolēni nesaņems valsts un pašvaldības apmaksātās siltās pusdienas, taču to vietā ģimenes saņems pārtikas pakas. Informācija par to, kad pārtikas pakas tiks izsniegtas, tiks publicēta "E-klasē" vai arī par to informēs klases audzinātāja," skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja.

Tāpat "E-klasē" un skolas mājaslapā tiks publicēti skolas atbalsta personāla tālruņa numuri, lai skolēni un vecāki nepieciešamības gadījumā var sazināties ar speciālistiem, saņemt atbalstu par jebkuru jautājumu, kas aktuāls bērnam un saistīts ar mācībām. "Skolas "E-klasēs" publicēs arī skolas vadības kontaktus. Aicinu vecākus, ja radušās kādas neskaidrības, grūtības, rakstīt e-pasta vēstules, zvanīt, lai kopīgi rastu risinājumu. Ļoti būtiska šajā attālināto mācību procesā ir ģimenes un skolas sadarbība," atzīst G.Auza.

Šobrīd attālinātais mācību process 1.–4.klašu skolēniem noteikts līdz 7.februārim. Skolu darbs tiek organizēts ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī un valdības lēmumus par drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Attālināti mācības turpinās arī visu pārējo klašu skolēni vispārējā izglītībā. 7.–12. klašu skolēni, kā arī profesionālo skolu audzēkņi un augstskolu studenti šādi mācās jau no 4. janvāra, bet 5. un 6. klašu skolēni – no 11. janvāra. Klātienes izglītības process šobrīd saglabāts vien speciālajās izglītības iestādēs, tostarp Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā un Jelgavas pamatskolā "Valdeka"-attīstības centrā, ievērojot īstenoto izglītības programmu specifiku un bērnu individuālās vajadzības. Darbu ierastajā režīmā – klātienē – turpina arī pirmsskolas izglītības iestādes. Taču interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkst notikt tikai attālināti.

Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, ka vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Vecākiem ir tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu par bērnu vecumā līdz 10 gadiem. Sīkāka informācija par to ir pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē.

Savukārt "Skola2030" mājaslapā ir apkopoti dažādi ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu. Informācija pieejama ŠEIT.

Foto: pixabay.com