Arī ceturtdien gaidāms sauss un skaidrs laiks

Ceturtdien Latvijā gaidāms sauss un lielākoties skaidrs laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozes.



Pūšot lēnam vējam, naktī vietām Latvijā var veidoties migla un dūmaka.

Arī pēc Jāņu svinēšanas termometra stabiņš dienas laikā saglabāsies no plus 25 līdz plus 30 grādiem, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 12, plus 17 grādu atzīmei.

LVĢMC sinoptiķi prognozē, ka gaidāmajā naktī, pastiprinoties anticiklonam rietumos no Latvijas, mākoņu būs maz un nokrišņi nav gaidāmi.

Arī Rīgā mākoņu būs maz un nakts būs sausa. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs ap plus 13.

Dienā laika apstākļus joprojām noteiks anticiklons, līdz ar to gaidāms sauss laiks un mākoņu būs maz. Pūtīs lēns vējš, bet gaiss iesils līdz plus 25, plus 30 grādiem. Piekrastes rajonos diena būs nedaudz vēsāka, tur minimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.

Rīgā saglabāsies sauss un lielākoties skaidrs laiks. Pūtīs lēns vējš, bet termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 27 grādu atzīmei.

Foto: no arhīva