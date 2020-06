Arī Jelgavas novada pašvaldība noslēdz pārtikas paku izsniegšanu

Noslēdzoties mācību gadam, pašvaldība pārtrauca pārtikas paku izsniegšanu izglītojamajiem jeb ēdināšanas atbalstu ārkārtējās situācijas laikā. Kopā laikā no 8. aprīļa līdz 27. maijam ģimenēm izsniegtas 10 890 pārtikas pakas 130 680 eiro vērtībā, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Atbalstu ēdināšanai pārtikas paku veidā vairākām izglītojamo mērķgrupām ārkārtējās situācijas periodā nodrošināja uzņēmumi SIA “Rubīns” un SIA “Saltums Kandavā”.

“Jāatzīst, nācās ļoti piedomāt, lai paku sastāvā nebūtu vien miltu izstrādājumi un cukuru saturoši produkti, bet tā veidotu daudzmaz gatavošanai variējamu produktu klāstu. Iekļāvām produktus sātīgām maltītēm, neaizmirstot arī kādu našķi vai augli. Konsultējāmies arī ar mammām novadā, lai saprastu, kas ir tas būtiskākais, ko vēlētos saņemt. No vecākiem esam saņēmuši ļoti dažādas atsauksmes - gan pateicības vārdus par atbalsta sniegšanu grūtajā brīdī, gan arī kritiku, jo ne visi bērni veselības, alerģiju dēļ var ēst noteiktus produktus. Diemžēl pakas visiem veidotas vienādi, nešķirojot specifiskas vēlmes. Protams, kopumā esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka varējām sniegt palīdzīgu roku saviem novada iedzīvotājiem grūtajā laikā”, uzsver Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Pārtikas pakas tika izsniegtas un pievestas astoņu nedēļu garumā katru trešdienu. Pieprasījums pēc pakām bija mainīgs – ja pirmajā izsniegšanas reizē to skaits bija 847, tad ar katru nedēļu tas pakāpeniski auga, un 27.maijā, kas bija pēdējā paku izsniegšanas reize, to skaits bija jau 1502.

Ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas un 1. līdz 12 klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pabalstu - pārtikas pakas 12 eiro vērtībā - nodrošināja no pašvaldības budžeta līdzekļiem un valsts piešķirtajām dotācijām brīvpusdienām, kā arī no Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS finansējuma. Maija pēdējā nedēļā papildus pārtikas pakai bērni saņēma arī mēneša piena devu jeb 13 paciņas (200ml) “Rasēns” piena kā dāvanu no piena pārstrādes uzņēmuma “Food Union”.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība