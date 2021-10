Arī mājām pie Kalnciema skolas vīruss garām nepagāja

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka salīdzinoši augsta vakcinēšanāsaptvere ir apdzīvotajā vietā Kalnciema skola.

Jau 1. oktobrī – pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas medicīnas nozarē – te bija sapotējušies 55,6 procenti iedzīvotāju. Kopīgais pastāvīgo iedzīvotāju skaits te nepārsniedz simtu. Lielākā daļa šejieniešu dzīvo Kalnciema vidusskolas skolotāju mājā, kur ir 27 dzīvokļi. Puskilometra rādiusā ir vēl dažas savrupmājas, kur mīt vairākas ģimenes.

Diemžēl arī viens mirušais

Tomēr arī šajā nelielajā apdzīvotajā vietā ir bijis viens ar Covid-19 sasirgušais un diemžēl arī viens mirušais.

Tuvējo māju saimnieks Jānis Lagzdiņš stāsta, ka ar Covid-19 bija inficējies vienlaicīgi ar tēvu. “Es izslimoju, tēvs – ne,” smeldzīgi nosaka Jānis. Viņa tēvs Ilgonis Lagzdiņš bija labi pazīstams kā gādīgs daudzbērnu ģimenes tēvs un dedzīgs turpat blakus skolai esošās Kalnciema–Klīves baznīcas draudzes priekšnieks. Zināms, ka pēdējā laikā I.Lagzdiņš cieta no slimībām, un viņa pretošanās spēja Covid-19 vīrusam bija novājināta.

2021. gada ziemā ar Covid-19 sasirga arī skolotāju mājas iedzīvotāja LLU pasniedzēja Evita Apsīte. Tolaik vēl nebija vakcīnu, taču laimīgā kārtā slimība noritēja vieglā formā. Ziņa, ka Evita ir inficējusies, visā mājā drīz bija zināma. “Neviens jau neko neteica, bet kaimiņu acu skatienos varēja just, ka cilvēki ir satraukušies. Pašu mājā kovidperēklis!” stāsta Evitas vīrs skolotājs Alvils Apsītis. Viņš domā, ka šis fakts ir mudinājis kaimiņus, kolīdz tas bija iespējams, vakcinēties. Apsīšu ģimene stingri izpildīja epidemioloģiskās drošības prasības, un no “kovidperēkļa” viņu dzīvoklī slimība tālāk neizplatījās. Kur Evita pati inficējās, diemžēl palika nenoskaidrots. Atmiņā ir kāda aizdomīga pasažiere autobusā no Jelgavas uz Kalnciemu, kura varbūt varēja citus aplipināt.

Foto: Gaitis Grūtups