Arī nakts būs mākoņaina un dažviet līs, bet rīt dienā biežāk spīdēs saule

Arī gaidāmajā naktī turpināsies līdzīgi laika apstākļi - būs mākoņains un dažviet īslaicīgi līs, taču trešdien biežāk spīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Naktī būs lielākoties mākoņains laiks, dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un minimālā gaisa temperatūra būs +17…+21 grāds pēc Celsija skalas.

Rīgā debesis aizklās mākoņi, vien brīžiem skaidrosies, īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un galvaspilsētā nakts būs silta - minimālā gaisa temperatūra būs +18…+20 grādi.

Trešdienas pirmajā pusē Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet vēlāk, sākot no rietumiem, mākoņi izklīdīs. Pēcpusdienā un pievakarē valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss būs silts - no +23 grādiem jūras piekrastē līdz +27 grādiem Rīgā un Vidzemē. Dienas gaitā vēja ātrums dažādās Latvijas vietās būs 3-7 metri sekundē (m/s), tas pūtīs lielākoties no dienvidrietumiem.

Galvaspilsētā pie debesīm būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā brīžiem saule mākoņos pazudīs pavisam, bet pašā vakarā mākoņi izklīdīs. Pūšot dienvidu, dienvidrietumu vējam ar ātrumu 3-5 m/s, gaiss iesils līdz +27 grādiem, prognozē LVĢMC.

Foto: pixabay.com