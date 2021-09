Jelgavas pašvaldība ir sagatavojusi trīs jaunu saistošo noteikumu projektus, kas turpmāk noteiks sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Jelgavā. Nākamnedēļ saistošo noteikumu projektus skatīs domes komitejā, bet 23. septembrī – Jelgavas domes sēdē. Būtiskākais – arī turpmāk Jelgavas daudzbērnu ģimenes saņems pašvaldības atbalstu bez ienākumu izvērtēšanas. Savukārt atsevišķus sociālos pabalstus citām iedzīvotāju grupām paredzēts palielināt, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pašvaldība jau informēja, ka veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz nošķirt pašvaldības sociālos pabalstus, ko piešķir, izvērtējot iedzīvotāju ienākumus, no pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām, un tas pašvaldībām jāīsteno no šā gada 1. oktobra. Tāpēc Jelgavas pašvaldība izstrādājusi atsevišķus jaunus saistošos noteikumus "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" un "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsver, ka darba procesā, kamēr pašvaldība izstrādāja jaunus saistošos noteikumus, sabiedrībā nepamatoti tika sacelta ažiotāža par pilnīgu pašvaldības atbalsta likvidēšanu pilsētas daudzbērnu ģimenēm. "Šobrīd saistošo noteikumu izstrāde ir pabeigta un apstiprināšanai domē tiek virzīti noteikumi, kas paredz saglabāt visus līdzšinējos pabalstus pilsētas daudzbērnu ģimenēm," tā A.Rāviņš.

Sagatavotie saistošie noteikumi paredz, ka Jelgavā būs kopumā 14 brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti un trīs no tiem, tāpat kā līdz šim, bez ienākumu izvērtēšanas būs pieejami daudzbērnu ģimenēm:

pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē – līdz 50 eiro mēnesī;

pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē – no 2021. gada 1. septembra 1,62 eiro dienā;

pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai – līdz 15 eiro mēnesī.

Savukārt citām iedzīvotāju grupām, salīdzinot ar spēkā esošajos noteikumos noteikto, tiek paredzēts palielināt pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai – 5.–6. klases izglītojamajam no 0,28 eiro dienā līdz 0,32 eiro dienā; vienreizējo pabalstu personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, paredzēts palielināt par 7 eiro jeb no 43 līdz 50 eiro; apbedīšanas pabalsta maksimālo apmēru paredzēts palielināt par 129 eiro – no 271 līdz 400 eiro. Apbedīšanas pabalsta apmēra palielināšana saistīta ar apbedīšanas pakalpojuma cenu paaugstināšanu pēdējo desmit gadu laikā.

Saistošie noteikumi "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" izstrādāti, lai noteiktu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, labvēlīgākus nosacījumus mājokļa pabalsta aprēķināšanai un papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, kā arī palielinātu pabalstu krīzes situācijā.

Tāpat pašvaldība izstrādājusi saistošo noteikumu projektu "Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

