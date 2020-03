Ārkārtas situācijā LLU studenti iesaistās brīvprātīgajā darbā

Atsaucoties uz Veselības ministrijas aicinājumu, 30 LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studenti pieteikušies brīvprātīgajā darbā cīņā ar “Covid-19” pandēmiju. “Studenti, kas vēlas palīdzēt, katru dienu nāk klāt, un nu jau var teikt, ka par brīvprātīgo pieteicies katrs desmitais mūsu fakultātes students. Situācija mainās pa minūtēm, un vēl nav precizēts, kur tieši varētu būt vajadzīgi mūsu studenti. Vēsturiski krīzes situācijās veterinārmediķi ir iesaistījušies palīdzības sniegšanā cilvēkiem,” teic LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko.

Dekāns ir pārliecināts, ka vecāko kursu studentu zināšanu un prasmju līmenis ir pietiekami augsts, lai viņi varētu aizvietot medicīnas māsas. LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studenti strādā speciālajās teltīs, kur noņem analīžu paraugus no potenciāli inficētajiem cilvēkiem, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) zvanu centrā 8303, kur katru dienu no pulksten 9 līdz 18 tiek pieņemti zvani no tiem iedzīvotājiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar “Covid-19”. “Neilgi pirms šīs krīzes Aizsardzības ministrija Latvijas Veterinārārstu biedrībai jautāja par iespējām palīdzēt ārkārtas situācijā. Jāatzīst, ka līdz šim mūsu studenti neapguva katastrofu medicīnas pamatus un pirmo palīdzību cilvēkiem. Turpmāk to mācīsim,” sola dekāns K.Kovaļenko.

Viena no Veterinārmedicīnas fakultātes studentēm, kas iesaistījās brīvprātīgajā darbā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), ir agrākā LLU Studentu pašpārvaldes vadītāja jaunpilniece Endija Maraka. “Kad “parakstījos” uz šo darbu, man nebija nojausmas, kas būs jādara. Man jau ģimenē ir ieaudzināta vēlme palīdzēt citiem, turklāt es apzinos, ka ar savu izglītību spēju to darīt,” teic E.Maraka. Viņa dežurē SPKC zvanu centrā, kur, kā pati saka, telefons zvana nepārtraukti. “Cilvēki uztraucas par to, ka viņi varētu būt slimi. “Covid-19” simptomi ir līdzīgi kā parastas saaukstēšanās gadījumā, un ir ļoti grūti noteikt, vai cilvēkam, lai izveseļotos, pietiek ar ģimenes ārsta padomu vai problēma ir nopietnāka,” stāsta Endija. Ļoti bieži zvanot cilvēki, kuri nav ceļojuši uz vīrusa skartajām vietām un nav arī bijuši kontaktā ar ceļotājiem, tomēr grib saņemt informāciju, kā būtu jārīkojas. “Ir jāprot šķirot informāciju, lai saprastu, kas ir kas,” atzīst studente.

Foto: Eva Pričiņa