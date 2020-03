Armiju pagaidām ielās nevedīs, un arī jaunākos ierobežojumus kontrolēs policija

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) patlaban nelūgs armijas iesaistīšanos jaunāko ārkārtējās situācijas ierobežojumu kontrolē pilsētu ielās, taču šo ierobežojumu ievērošanu uzraudzīs Valsts policija (VP) sadarbībā ar pašvaldības policiju, noskaidroja aģentūra LETA.

Ministrs ar padomnieces Beatas Jonites starpniecību aģentūrai LETA teica, ka atbilstoši Iekšlietu ministrijas lūgumam Nacionālie bruņotie spēki tiek piesaistīti ārējās robežas kontrolei. Jau ziņots, ka no 30.marta Zemessardze sāks sniegt atbalstu Valsts robežsardzei Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles pastiprināšanā. Tāpat no 1.aprīļa Zemessardze sniegs atbalstu Valsts robežsardzei ar uzdevumu uz Latvijas - Igaunijas un Latvijas - Lietuvas robežas gan no Latvijā ieceļojošām, gan tranzītā ceļojošām personām izsniegt un saņemt apliecinājumus, ka minētās personas ievēros īpašus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, uzturoties Latvijā.

Ģirģens jau pagājušajā piektdienā atzina, ka neatkarīgi no ārkārtējās situācijas ierobežojuma apjoma VP arī turpmāk nodrošinās sabiedrisko kārtību un veiks kontroles pasākumus. Pie šīs atziņas ministrs paliek arī šodien, kas nozīmē, ka VP un pašvaldības policija nodrošinās patrulēšanas funkcijas ierobežojumu kontrolē.

Lai sabiedrību efektīvāk varētu informēt par valdības noteiktajiem jaunākajiem ārkārtējās situācijas ierobežojumiem, VP ekipāžas transportlīdzekļos patrulējot izmantos skaļruņus, norādīja ministrs.

Tāpat ministrs apliecināja, ka viņš bija sagatavojis priekšlikumu par pašizolācijai vai karantīnai pakļaujamo personu datu nodošanu no VP uz pašvaldību civilās aizsardzības komisijām. Ministrs bija iecerējis, ka komisijas savukārt šos datus nodotu pašvaldības policijai un sociālajiem dienestiem, lai sekmīgāk kontrolētu ārkārtējās situācijas ierobežojumu ievērošanu. Šāds risinājums atslogotu VP resursus, tomēr šis priekšlikums patlaban ir atlikts un tiks virzīts izskatīšanai Krīzes vadības centrā.

Ģirģens arī norādīja, ka Iekšlietu ministrija gatavos izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā par stingrākiem sodiem ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpējiem. Patlaban kodekss par šādu pārkāpumu paredz naudas sodu līdz 350 eiro, bet ministrs vēl nevarēja nosaukt konkrētus variantus par stingrākiem sodiem.

Lielākās Latvijas pašvaldības policijas - Rīgas pašvaldības policijas preses pārstāvis Toms Sadovskis aģentūrai LETA teica, ka jebkuriem jauniem ierobežojumiem Rīgas pašvaldības policijai būs jāpielāgojas.

Viņš skaidroja, ka kopš mācību iestāžu slēgšanas ir atbrīvojušies tie darbinieki, kuri iepriekš sabiedrisko kārtību nodrošināja skolu apkārtnē. Tagad ir iespēja šos darbiniekus novirzīt citiem uzdevumiem, tostarp ārkārtas situācijas ierobežojumu uzraudzībā. Šiem darbiniekiem arī tiek mainīti darba grafiki, lai jaunos uzdevumus varētu pildīt vēl efektīvāk. Tāpat nepieciešamības gadījumā kārtības sargi tiks iesaistīti virsstundu darbā.

Valdība šodien nolēma, ka uz ārkārtējās situācijas laiku, neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var ne vairāk kā divas personas, personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā, kā arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Tāpat aizsardzības ministrs var lemt par Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei un VP, kā arī civilās aizsardzības sistēmai, izvērtējot iestādes izteiktā pieprasījuma ietekmi uz armijas tiešo uzdevumu izpildi.

Valdība arī šodien nolēma, ka VP pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma varēs pieprasīt un elektronisko sakaru komersanti izsniegt informāciju par konkrētu personu telefona numuru un abonenta atrašanās vietu, ja attiecīgajai personai var būt noteikts inficētas personas vai kontaktpersonas statuss. Saņemtos datus nodos Slimību profilakses un kontroles centram, lai veiktu epidemioloģisko izmeklēšanu un pārliecinātos par personas sniegtās informācijas par pārvietošanos patiesumu.

