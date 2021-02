Ārpuskārtas rindā uz bērnudārzu Jelgavā var iznākt stāvēt līdz septembrim

Rīta cēlienā daudzbērnu ģimenes dzīvoklī saspringti rit attālinātās skolas mācības. Diemžēl viens no bērniem traucē pārējiem mācīties. Tā ir zinātkārā trīsgadīgā meita Grieta, kas interesējas, kā iet vecākajiem brāļiem un māsām, bet viņi ir aizņemti. Ģimenē bija plānots, ka trīsgadniecei šajā laikā vajadzēja atrasties bērnudārzā. Tomēr Grietiņa ir mājās, jo pašvaldības bērnudārzā viņa nav uzņemta. “Vēl pirms pusgada mēs pieteicām Grietu bērnudārzam, kas mums kā daudzbērnu ģimenei pienākas bez rindas, tomēr meitai vieta tur nav atradusies. Šķiet, ka citiem šajā rindā ir lielākas priekšrocības nekā mums,” stāsta daudzbērnu ģimenes vecāki.

Pirmie rindā karavīru bērni



Jelgavas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma stāsta, ka, sākoties 2021. gadam, pašvaldībā tika reģistrēti 212 iesniegumi vietas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. “Gadās, ka septembra vidū uz Izglītības pārvaldi atnāk bērnu vecāki un uzstājīgi saka: “Mums pienākas, valsts ar likumu vai pašvaldība ir noteikusi…” Tad nākas paskaidrot, ka ārpus kārtas vietu bērnudārzā var piešķirt tikai tad, ja tur ir brīvas vietas. Ja brīvu vietu nav, mēs nevaram kādai ģimenei, kuras bērns jau ir uzņemts pašvaldības bērnudārzā, teikt, lai tā savu bērnu ņem ārā tāpēc, ka kādam citam ir prioritāra iespēja ārpus kārtas saņemt vietu pirmsskolas izglītības iestādē,” skaidro S.Joma. Viņa piezīmē, ka, katru gadu maijā sākot jaunu grupu komplektāciju, gandrīz visi prioritārie iesniegumi piešķirt vietu bērnudārzā ārpus kārtas ar to tiek arī nodrošināti. Viņasprāt, minētā trīsgadīgā Grietiņa no daudzbērnu ģimenes noteikti dabūs vietu bērnudārzā, sākoties jaunajam mācību gadam. Apstākļiem sagadoties, tas var veikties arī agrāk, jo ik pa laikam bērni maina pirmsskolas izglītības iestādes un kāda vieta atbrīvojas. Ja atbrīvojas šāda vieta, to atbilstoši saistošajos noteikumos paredzētajai kārtībai vispirms var saņemt bērns no profesionāla karavīra ģimenes.

309 palika bez bērnudārza



Raksturojot stāvokli ar rindām uz bērnudārzu, Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece S.Joma skaidro, ka, sākot 2021. gadu, rindā uz vietu pilsētas pašvaldības pirmsskolas iestādēs bija reģistrēti 2827 bērni (no tiem 2178 ir deklarēti Jelgavā, bet 649 – citās pašvaldībās). No 2178 Jelgavā deklarētajiem bērniem 865 nebija sasnieguši pusotra gada vecumu un vēl nevar pretendēt uz vietu bērnudārzā. Savukārt 236 no viņiem bija piecgadīgie un sešgadīgie ābeč­nieki, kam jau ir obligāta pirmsskolas izglītība un kas jau mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. S.Joma uzsver, ka pašvaldības rindā ir 1077 bērni vecumā no pusotra līdz četriem gadiem, kas gaida uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet pagaidām to saņemt nevar. No rindā reģistrētajiem bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem 639 mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, bet 129 ir reģistrēti pie privātajām auklēm. Tādējādi sanāk, ka bez bērnudārza un bez privāto aukļu pakalpojuma ir 309 bērni.

