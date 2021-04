No šodienas ārstniecības iestādes sāks piedāvāt vakcinācijas pierakstus jaunajā informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmā "ViVat", iepriekš valdības sēdē pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Šis vienotais rīks tiks iedarbināts, nodrošinot centralizēto apstrādi vakcinējamo sarakstiem, kā rezultātā "uzlabosies ārstniecības iestāžu ērtība, paātrināsies vakcinācijas sarakstu apstrāde un datu ievade," iepriekš pauda ministrs. "Respektīvi, mums būs daudz ērtāk strādāt ar šiem sarakstiem un novirzīt cilvēkus uz "manavakcina.lv" un vakcinācijas punktiem," pauda politiķis.

Vēlāk šo rīku plānots papildināt ar iespēju iedzīvotājiem pieteikties uz konkrētu vakcinācijas punktu un laiku. Plānots, ka šī opcija tiks ieviesta līdz aprīļa beigām, sacīja ministrs.

Risinājuma izstrādātāja SIA "ZZ Dats" direktors Edžus Žeiris informēja, ka IT risinājuma "ViVaT" izstrāde patlaban notiek atbilstoši grafikam, kas ļaus sistēmu ar pamata funkcionalitāti iedarbināt cerētajos termiņos.

Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Ieva Stūre apliecināja, ka šodien pēcpusdienā paredzēts arī mediju pasākums par sistēmas darbu.

Pasākumā medijiem par vienotās vakcinācijas IT sistēmas darbības pakāpenisku uzsākšanu pulksten 13.30 attālināti piedalīsies veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), Žeiris, SIA "Mobilly" izpilddirektors Ģirts Slaviņš, vakcinācijas projekta IT koordinators Māris Dreimanis, AS "Veselības centru apvienība" Klientu apkalpošanas centra vadītāja Lolita Ķerve, kā arī ģimenes ārsts Andris Baumanis

Ministrijā norādīja, ka IT sistēma tehniski ir gatava no pirmdienas. Pakāpeniski tiek atvērti vakcinācijas kalendāri ārstniecības iestādēs, lai Latvijas iedzīvotājiem atjaunotajā vietnē "www.manavakcina.lv" būtu iespēja izvēlēties sev vēlamo vakcinācijas vietu un laika intervālu.

Līdz ar lielāku vakcīnu pieejamību Latvijā, palielināsies arī piedāvātās vakcinācijas vieta. Jaunās sistēmas darbība tuvākās divas nedēļas tiks īpaši uzraudzīta, lai nepieciešamības gadījumā uzlabotu tās ātrdarbību un palielinātu vakcinācijas vietu izvēli.

