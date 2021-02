AS „Latvenergo” skolām Zemgalē dāvina 89 datorkomplektus

Šī gada februārī uz Tukumu, Slampi, Viesīti, Aizupi un Mežiniekiem dodas 89 AS “Latvenergo” dāvinātie datortehnikas komplekti. Datorkomplekti tiek dāvināti reģionālām izglītības iestādēm Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē, informē AS “Latvenergo” preses sekretāre Ivita Bidere.

Turpinot ilggadēju tradīciju, AS "Latvenergo" februārī skolām un mācību iestādēm visā Latvijā dāvina sistēmblokus un monitorus. Visvairāk to dodas uz skolām Zemgalē – 26 komplektus saņem Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskola, 25 – Zemgales vidusskola Slampē, 20 – Viesītes vidusskola, 10 - Mežinieku pamatskola un 8 - Aizupes pamatskola.

Ar šo ziedojumu AS “Latvenergo” mācību iestādēm pēdējos gados nodoto datortehnikas komplektu skaits pārsniedz 1500. Datortehnikas ziedojums tiek nodrošināts, atsaucoties skolu aktivitātei un tehniskas nepieciešamības izvērtējumam, kas kvalitatīvu datortehniku ļauj saņemt dažādu reģionu skolām. Ņemot vērā sūtījumu apjomu un skolu ierobežotās transporta iespējas, arī to piegādi nodrošina AS ‘Latvenergo”.

AS “Latvenergo” pārliecība ir, ka izglītība ir visa pamats, kas sniedz ilgtermiņa labumu visai sabiedrībai. Tādēļ šobrīd, kad tik svarīgs un nepieciešams ir tehnoloģiskais atbalsts, lai bērni katrā Latvijas vietā pēc iespējas labākajā veidā saņemtu zināšanas, skolām tiek dāvināti datori attālinātā mācību procesa atbalstam, ko savā darbā varēs izmantot skolotāji.

"Esam gandarīti, ka varam dāvināt reģionālajām izglītības iestādēm datortehniku un tādā veidā veicināt iespējami labākās kvalitātes izglītības nodrošināšanu. Mūsu dāvinājums nav "vienas reizes aktivitāte" un šobrīd šādam dāvinājumam noteikti ir lielāka vērtība nekā jebkad," saka AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns.

