Asociācija: Nolietoto riepu daudzumu Latvijā varētu samazināt, nododot tās pārstrādei

Pašreiz Latvijā nepārstrādāto nolietoto riepu daudzums pārsniedz 105 000 tonnu un to varētu samazināt, nododot riepas pārstrādei, norāda Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas (LRAA) pārstāvji.

Asociācijā skaidroja, ka katru gadu Latvijā realizē aptuveni 17 000 tonnas riepu, taču šobrīd nepārstrādāto nolietoto riepu daudzums pārsniedz 105 000 tonnu. Lielākā to daļa tiek izmesta dabā, radot piesārņojumu, taču tik pat daudz tiek vienkārši novietotas pie sadzīves atkritumu konteineriem, proti, izmestas pilsētvidē, kas ir tik pat liels likumpārkāpums kā riepu izmešana dabā.

LRAA pārstāvji norādīja, ka riepas pieskaitāmas pie kaitīgiem atkritumiem, kuras jāsavāc un jāpārstrādā pilnīgi citādā veidā nekā sadzīves atkritumi. Tāpēc iedzīvotājiem tiek piedāvātas vairākas iespējas kā legāli nodot riepas, lai nodrošinātu to otrreizēju pārstrādi un samazinātu vides piesārņojumu.

Pamatā ir trīs veidi, kā pašreizējos apstākļos var nodot nolietotās riepas. Pirmkārt, visā Latvijas teritorijā pieejami vairāk nekā 60 atkritumu šķirošanas laukumi, kuros iespējams nodot nolietotās riepas. Covid-19 pandēmijas laikā var tikt mainīts atkritumu šķirošanas laukums, taču likumā noteikts, ka neatkarīgi no ārkārtējās situācijas, tiem jābūt atvērtiem vismaz 20 stundas nedēļā. Asociācijā norādīja, ka pirms šķirošanas laukuma apmeklējuma ieteicams painteresēties par to darba laiku. Riepu nodošana pārstrādei ir maksas pakalpojums un šobrīd Latvijā nav vienota tarifs, kas noteiktu fiksētu cenu par riepu pārstrādi, taču izmaksas par vienas riepas nodošanu ir sākot no diviem eiro. Taču ir atkritumu apsaimniekotāji, kuri pieņem vienu riepu komplektu gadā bez maksas.

Otrkārt, iespēju no vecajām riepām atbrīvoties iegādājoties jaunas piedāvā iniciatīva "Riepa ar rītdienu". Visos riepu veikalos un servisos, kuros redzama "Riepa ar rītdienu" atpazīstamības zīme, nolietotās riepas var nodot pilnīgi bez maksas brīdī, kad pērkat jaunas. Atpazīstamības zīme apliecina, ka importētājs vai tirgotājs ir noslēdzis līgumu par atbildīgu un videi draudzīgu riepu savākšanu un pārstrādi. Tās kļūs par jaunu gumijas paklāju, futbola laukuma segumu vai citu noderīgu lietu. Visā Latvijas teritorijā iniciatīvai pievienojušies 110 automašīnu servisi un tirdzniecības vietas.

Treškārt, asociācija aicināja sekot līdzi pašvaldības informācijai, jo nereti tās rīko "Tīrības dienas", kuru cilvēki bez maksas var atbrīvoties no jebkāda veida atkritumiem.

SIA "Latakko" dibinātājs un valdes loceklis Jevgēnijs Kopilkovs norādīja, ka, plānojot nodot vecās autoriepas, transportlīdzekļu vadītāji nereti izvēlās autoservisus ar zemākām cenām. Viņš skaidroja, ka tomēr būtu svarīgi vērsties pie sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kuros tiek pieņemtas nolietotās riepas un nododas tās pārstrādei. "Ņemot vērā lielo riepu daudzumu, kas ik gadu nonāk vidē, ik katram no mums ir jādomā ne vien par to, kā lētāk atbrīvoties no riepām, bet arī samazināt vides piesārņojumu. Mēs varam samazināt dabā atstāto riepu daudzumu, izvēloties uzticamus pakalpojuma sniedzējus," pauda Kopilkovs.

Asociācijā norādīja, ka svarīgi ir tas, ka cilvēki arī ziņo par to, ka kaut kur dabā ir izmestas riepas, lai varētu nodrošināt to savākšanu. Šobrīd "Vides SOS" mājaslapā, www.videssos.lv, pieejama karte, kurā ikviens var atzīmēt vietas, kurās atstātas nelegāli izmestas riepas. Fiksējot šādus pārkāpumus atbildība būtu jāuzņemas likuma pārkāpējam, taču, ja viņus nav iespējams noskaidrot, nolietotās riepas pārstrādei jānodod zemes īpašniekam.

Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, sods par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu privātpersonām draud no 70 līdz 1000 eiro, savukārt juridiskām personām no 280 līdz 21000 eiro. Riepu nelegāla izmešana nav risinājums, lai attīrītu dabu no kaitīgajiem atkritumiem, un samazinātu vides piesārņojumu.

Foto: pixabay.com