Atjaunos Jelgavas robežzīmju krāsojumu

Lietuvas šosejā tiek atjaunota Jelgavas pilsētas robežzīme, uz kuras atainots pilsētas ģerbonis un uzraksts "Jelgava". Plānots, ka šogad vizuālais izskats tiks uzlabots arī pilsētas robežzīmei Garozas ielā, Tērvetes ielā, Kalnciema ceļā un Aizsargu ielā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Robežzīmes pēdējo reizi pārkrāsotas pirms vairāk nekā pieciem gadiem. "Laikapstākļi un apkārtējās vides ietekme ir atstājusi savas pēdas, tāpēc šobrīd robežzīmes tiek atjaunotas, lai uzlabotu to vizuālo izskatu. Būvnieki attīrīs betona konstrukciju, veiks pieveidošanu, ja nepieciešams, un atjaunos robežzīmes krāsojumu," stāsta pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste Inga Larina, norādot, ka pagājušajā gadā tika atjaunotas divas robežzīmes – Rīgas ielā, iebraucot no Ozolnieku puses, un Dobeles šosejā, iebraucot pilsētā no Dobeles puses.

Šogad iecerēts renovēt atlikušās piecas pilsētas robežzīmes – Lietuvas šosejā, Garozas ielā, Tērvetes ielā, Kalnciema ceļā un Aizsargu ielā.

Noslēgtais līgums paredz, ka darbi jāpabeidz līdz 1. oktobrim. Robežzīmes atjauno SIA "Rimts".

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība