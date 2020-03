Atjaunos Staļģenes ciema lietusūdens kanalizācijas tīklu

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai par tiesībām veikt meliorācijas darbus Jaunsvirlaukas pagastā, uzvarējusi SIA “Kulk”, kas tos apņēmusies veikt par 142 757 eiro bez PVN. Pašlaik norit dokumentācijas gatavošana būvdarbu atļaujas saņemšanai, darbus plānots īstenot līdz septembrim, ziņo Jelgavas novada pašvaldībā.

Staļģenes ciema lietus kanalizācijas atjaunošana skars ciema centra teritoriju no Staļģenes vidusskolas līdz sociālās aprūpes centra teritorijai, ietverot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes ēkas un IKSC “Līdumi” pamatu drenāžas izbūvi. Meliorācijas darbu būvprojekta risinājumos ietilpst virszemes ūdeņu uztvērēju, kanalizācijas sūkņu stacijas, meniķa un spiediena dzēšanas akas, lietus kanalizācijas cauruļvadu un arī lietus kanalizācijas akas izbūve.

“Grāvju uzturēšana un noteces atjaunošana būtu jāveic regulāri. Valstī par šo jautājumu netika domāts gadiem, savukārt pašvaldība tam pastiprināti pievērš uzmanību jau kopš novada pastāvēšanas. Problēmas slēpjas pieejamajā finansējumā, jo valstī nav mērķtiecīgas stratēģijas šo jautājumu risināšanai apdzīvotu vietu teritorijās, atbalsts pieejams tikai lauksaimniecības un meža zemju meliorācijas sistēmu sakārtošanai, kas nav ciemu teritorijas,” stāsta Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas meliorācijas inspektors Ingars Rozītis.

Lielākās problēmas ir saistītas ar meliorācijas sistēmas nolietošanos un nepieciešamību to atjaunot pilnībā vai pārbūvēt. Tas ir iemesls sūdzībām, ka drenāžas sistēmas bojājuma dēļ nevar nodrošināt ūdeņu novadi un tie iekļūst pagrabā, tādējādi bojājot ēkas svarīgākos konstruktīvos elementus – pamatus, tiesa gan, situācijā, ja problēmai ir regulārs raksturs un tā atkārtojas bieži.

“Jelgavas novadam kā maizes klētij zemes lietošanas īpatsvars, protams, pārsvarā ir lauksaimniecība. Galvenokārt tās ir māla augsnes, kurām kvalitatīva nosusināšanas sistēmas darbība ir svarīgs nosacījums, lai laikus varētu uzsākt pavasara agrotehniskos pasākumus, bet rudenī tos varētu veikt ilgāk. Par mazdārziņu teritorijām sūdzības tiek saņemtas arī ziemā, kad nav aktīvais augu veģetācijas periods. Visbiežāk cilvēki sūdzas par stāvošu ūdeni dārziņos, par lieku mitrumu augsnē, kas traucē kultūraugu kvalitatīvas ražas iegūšanai. Šādas sūdzības tiek saņemtas pat februārī, un iedzīvotājiem būtu jāsaprot, ka klimata mainības rezultātā Zemgalē, lai arī zemi neklāj sniega sega, pat februārī vēl skaitās dziļa ziema un ūdens lāmu veidošanās uz laukiem un dārzos ir normāla parādība. Visbiežāk ūdens uz laukiem novērojams, ja pēc ilgāka sala perioda bezsniega apstākļos ir sekojuši ilgstoši nokrišņi lietus veidā. Šādā gadījumā ūdens nespēj iesūkties augsnē un nokļūt drenāžas sistēmā, tāpēc ilgtermiņā ir jādomā par lauka vai dārza virsūdeņu novades iespējām, izmantojot dabīgo reljefa slīpumu. Visbiežāk tiek novērots, ka komposta kaudzes iedzīvotāji veido tieši joslā starp grāvi un mazdārziņa iekopto platību, kas traucē virszemes ūdeņu noteci grāvī,” skaidro I.Rozītits.

Ciemos dzīvojamo māju tuvumā visbiežākās sūdzības ir par nestrādājošu lietusūdens savākšanas sistēmu, kur katrā gadījumā ir jāmeklē individuāls risinājums. Jāņem vērā, ka ciematos esošā infrastruktūra – ūdensvads un saimnieciskā kanalizācija, elektroapgādes pazemes tīkli, sakaru tīkli – ne vienmēr ļauj atjaunot esošo sistēmu, jo tas nav iespējams jauno komunikāciju aizsargjoslu dēļ.

Pašvaldība ik gadu no 2012. gada atvēl finansējumu meliorācijas sistēmu uzturēšanai, lai risinātu ūdeņu novadi ciemu un mazdārziņu teritorijās, atsevišķi vēl tiek īstenoti lielāki projekti ciematu lietus kanalizācijas un meliorācijas tīklu atjaunošanai un paplašināšanai.

2020. gadā plānots veikt Vircavas vidusskolas ēkas pamatu drenāžu un vidusskolas Platones filiāles stāvlaukuma lietusūdeņu savākšanas sistēmas atjaunošanas darbus.

