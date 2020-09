Atjaunotais ceļš Tērvetes – Žagares ceļš sola lietuviešu tūristu pieaugumu

Sirsnīgi, ar dziesmām un dejām, Tērvetes novada Zelmeņos iepretī pašvaldības ēkai, ceturtdien atklāts reģionālā autoceļa Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža pie Žagares (P95) piecpadsmit kilometru garais atjaunotais posms, kas ved no Tērvetes līdz Lietuvas robežai. Iepriekš šajā ceļa posmā asfalts bija pagalam nolietojies, turklāt beidzamos četrus kilometrus no Augstkalnes līdz Žagarei ceļam bija grants segums.

Darbi uz autoceļa sākti pērn pavasarī, bet pabeigti tagad septembrī. Darbus veica divu ceļu būves uzņēmumu “Strabag” un “Igate” apvienība par līgumcenu 10,14 miljoni eiro, no kuriem 85 procenti līdzfinansēti no Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF).

Pasākumā piedalījās AS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, SIA “Strabag” valdes loceklis Juris Dumpis un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” Būvniecības departamenta vadītāja Dace Loca. “Igates” pārstāve minēja, ka darbs šajā būvē iekrita pandēmijas sākumā, vēl nezināmos apstākļos, kad, piemēram, robežas pārejas punkts ar Lietuvu Žagarē tika slēgts. Tomēr arī tādā situācijā “Igate” spējusi darbu veikt tā, kā bija plānots. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārstāvis Egils Ozols teica, ka jaunajam ceļam vajadzētu sekmēt tūristu ieceļošanu no Lietuvas. “Lietuvieši Tērvetē iebrauc nevis simtiem, bet tūkstošiem. LVM dabas parka “Tērvete” apmeklētāju skaits gadā sasniedz 150 tūkstošus un trešdaļa no viņiem ir lietuvieši,” piezīmēja Egils Ozols.

Savukārt tērvetnieks Oskars Andrušāns teica, ka pa jauno ceļu viņš kaut ar velosipēdu varēs viegli aizlaist līdz Žagarei, kur pārtiku pirkt ir izdevīgāk nekā Latvijā. “Kad man būs jāizvēlas, vai braukt divdesmit piecus kilometrus uz Dobeli vai desmit pa labu ceļu uz Žagari, es biežāk lemšu par labu lietuviešiem,” sacīja Oskars Andrušāns.

Vairāk lasiet 24.septembra “Zemgales Ziņās”

Foto: Gaitis Grūtups