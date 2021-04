Kamēr pēc ilgām diskusijām valstī tuvojas tam, lai praktiski ieviestu dzērienu taras depozītsistēmu – tai jāsāk darboties 2022. gada februārī, Jelgavā tāda pastāv jau vairākus gadus. Dalīto atkritumu savākšanas laukumā Ganību ielā 84 jau kopš 2014. gada iedzīvotājiem ir iespēja par maksu nodot tukšas PET pudeles. Tās tiek pārstrādātas, tādējādi samazinot plastmasas daudzumu, kas nonāk dabā. Maksa par vienu PET pudeli ir viens cents. SIA "Zemgales EKO" lēš, ka iepirkto PET pudeļu skaitam katru gadu ir tendence augt, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

SIA "Zemgales EKO" PET pudeles par maksu pieņem tikai dalīto atkritumu šķirošanas laukumā Ganību ielā 84 un par katru PET pudeli maksā vienu centu. Faktiski kopš 2014. gada dalīto atkritumu laukumā Ganību ielā 84 ir izveidota depozīta sistēma, ko Latvijā vēl tikai plāno ieviest.

Uzņēmuma vadītājs Aleksejs Jankovskis norāda, ka šāda kārtība pirms septiņiem gadiem ieviesta, lai stimulētu iedzīvotājus šķirot atkritumus un nodot tos otrreizējai pārstrādei, kā arī, lai samazinātu to plastmasas atkritumu daudzumu, kas nonāk dabā – mētājas grāvmalās, ielu malās, parkos.

"Šķiet, šī sistēma sevi attaisno. Iedzīvotāji ir atsaucīgi un ved nodot kā dažus desmitus PET pudeļu, tā divus trīs simtus. Ir bijis, kad pilsētas bērnudārzi sarīko šķirošanas akciju un pie mums nogādā pat 20 000 tukšu PET pudeļu, par to saņemot samaksu, un par labo darbu ne tikai ir gandarījums, bet arī tiek iegādāts kaut kas bērniem," stāsta A.Jankovskis, piebilstot, ka tukšās PET pudeles tiek ievietotas īpašos konteineros un operators tās uzskaita, lai zinātu, cik liela naudas summa jāizmaksā. Viņš norāda, ka ar katru gadu par maksu pieņemto PET pudeļu skaitam ir tendence pieaugt un pēdējos trīs gadus tas stabili pārsniedz 400 tūkstošus pudeļu gadā.

Piemēram, pagājušajā gadā dalīto atkritumu savākšanas laukumā Ganību ielā 84 par maksu nodotas 449 389 tukšas PET pudeles, bet šogad janvārī un februārī – jau 33 039.

PET pudeles, par vienu pudeli saņemot vienu centu, var nodot tikai SIA "Zemgales EKO" dalīto atkritumu šķirošanas laukumā Ganību ielā 84. Pārējos laukumos šādu pakalpojumu nav plānots piedāvāt. Par maksu var nodot jebkādas dzērienu PET pudeles, galvenais nosacījums – tām jābūt tīrām. Pudeles var būt dažāda tilpuma, saplacinātas vai nesaplacinātas, ar korķi vai bez, pieņems arī bojātas, taču visām jābūt tukšām un tīrām.

Dalīto atkritumu savākšanas laukuma Ganību ielā 84 darba laiks ir: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 17, sestdienās no 9 līdz 14, svētdienās – brīvs, bet svētku dienās, kas neiekrīt svētdienās, – no pulksten 9 līdz 14, liecina informācija SIA "Zemgales EKO" mājaslapā. Tālrunis uzziņām 28331892, e-pasts: skirosanas.linija@eko.jelgava.lv.

Plastmasu iegūst no naftas, tā ir šķidra tumši brūnā krāsā un veidojas jūras dibenā no augu un dzīvnieku atliekām. Izmetot plastmasas pudeles šķiroto atkritumu konteineros, tālāk tās nonāk pārstrādes rūpnīcā. Pudeles sasmalcina un iegūst plastmasas pārslas. Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, tiek ražoti plaukti, plēve, logu rāmji, paklāji, drenāžas caurules, puķu podi, apģērbs, segas, bruģakmens un daudzas citas mums noderīgas lietas. Pārstrādājot piecas pudeles, var saražot pietiekami daudz šķiedras vienam XXL izmēra T kreklam. Plastmasu nedrīkst dedzināt, jo, to dedzinot, izdalās bīstamas ķīmiskas vielas, kas saindē augus, ūdeni un zemi.

Foto: no arhīva