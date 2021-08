Atkritumu vākšanas laukumos Jelgavā nedēļā nogādā vidēji četrus kubikmetrus tekstila atkritumu

Jau gandrīz mēnesi visos SIA "Zemgales EKO" dalīto atkritumu vākšanas (DAV) laukumos Jelgavā – Ganību ielā 84, Paula Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20 – iedzīvotāji bez maksas var nodot arī tekstila atkritumus. Uzņēmumā norāda, ka jelgavnieki novērtē šo iespēju un interese par tekstila atkritumu nodošanu ir liela – nedēļā tiek savākti 3–4 atkritumu konteineri, kuru tilpums ir 1,1 kubikmetrs, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Tekstila atkritumu DAV laukumos Jelgavā bez maksas var nodot kopš 12. jūlija. Tekstila izstrādājumu šķirošanas konteineros iedzīvotāji aicināti ievietot tīru apģērbu, aizkarus, gultasveļu un citus tekstila izstrādājumus.

"Jelgavnieki gan nodod apģērbu un dažādus mājas tekstila izstrādājumus, gan arī izmanto iespēju pārstrādei nodot nolietotos apavus. Tiesa, ir bijis, kad atsevišķiem klientiem atsakām pieņemt atnestos tekstila atkritumus, jo tie ir netīri, saplēsti. Būtiski uzsvērt, ka mēs nepieņemam tekstila izstrādājumus, kas bijuši saskarē ar ķīmiskām vielām, piemēram, izmantoti autoservisā, būvniecībā, ir slapji vai sapelējuši. Tāpat, lai nesabojātu pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai derīgo materiālu, iedzīvotāji speciālajos konteineros aicināti neizmest neizmazgātu apģērbu un sadzīves atkritumus," skaidro SIA "Zemgales EKO" valdes loceklis Aleksejs Jankovskis.

Viņš atklāj, ka šo iespēju līdz šim mēģinājuši izmantot arī negodprātīgi komersanti, DAV laukumos nogādājot tekstila izstrādājumus vairumā, taču šis pakalpojums ir pieejams tikai iedzīvotājiem individuāli. Uzņēmējiem ir jāslēdz atsevišķs līgums, lai legāli utilizētu tekstila izstrādājumus.

SIA "Zemgales EKO" šādu iespēju piedāvā kopā ar sadarbības partneri "Eco Baltia vide", kas tekstila izstrādājumu šķirošanas pakalpojumu nodrošina arī citviet Latvijā.

Uzņēmums atgādina: konteineros drīkst izmest tīru apģērbu; mājas tekstilu (aizkari, segas, palagi, galdauti u.c.).

Konteineros nedrīkst izmest netīru, ar sadzīves ķīmiju, motoreļļām notraipītu tekstilu; mitru, netīru, sapelējušu tekstilu; saplēstu tekstilu vai apģērba atgriezumus.

DAV laukumos P.Lejiņa ielā un Salnas ielā sašķirotus atkritumus pieņem no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 19, pirmdienās tie ir slēgti. Savukārt DAV laukums Ganību ielā atvērts pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 17 un sestdienās no pulksten 9 līdz 14. Svētdienās laukums ir slēgts.

