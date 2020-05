Atrod nelegālu izgāztuvi (FOTO)

Veicot medību teritorijas apgaitu Jelgavas novada Valgundes pagastā, Klīves grāvja apkaimē (apmēram trīsarpus kilometru attālumā no Kalnciema šosejas) medību kolektīva “Klīves mednieks” biedrs Aivars Rokjānis atklāja nelegālu atkritumu izgāztuvi, kurā jau ilgāku laiku nomaskējot bērti stikli un būvgruži. Pēdējā atkritumu pievedumā bijuši būvgruži un sadzīves tehnika. Pēc mednieka aplēsēm, atkritumi pievesti beidzamā pusgada laikā. Zemgales virsmežzinis Jānis Grava informāciju par atkritumiem nodevis meža īpašniekiem – akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”, kas sola jūnijā vietu sakopt. Meža īpašnieku pārstāvis “Ziņām” teica, ka pērn Jelgavā tika atklāta persona, kas sludinājumos piedāvāja atkritumu izvešanas pakalpojumus un savākto kravu izgāza mežā.

Savukārt mednieks Aivars Rokjānis, kuram ir aizdomas, ka mežu piesārņo kāds no vietējiem, “Ziņām” nosūtīja šādu vēstuli: “Tu, kurš esi nesen veicis sava mājokļa, visticamāk, virtuves remontu! Aizvāc savus izgāztos celtniecības atlieku atkritumus un nolietoto sadzīves tehniku no Klīves meža 120.kvartāla. Tu esi vareni pastrādājis un ierindojis sevi Cūkmena kategorijā.

Foto: Aivars Rokjānis