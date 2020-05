Atsākas ceļa remontdarbi uz reģionālā autoceļa no Kalnciema līdz Kūdrai

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi valsts reģionālā autoceļa Kalnciems-Kūdra (P101) posmā no 0,075.-11,51. kilometram, informē VAS “Latvijas valsts ceļi” Komunikācijas daļa.

Posmos no 0,075.-5,6. kilometram un no 6,03.-11,51. kilometram notiek ceļa segas atjaunošana, savukārt vidus posmā no 5,6.-6,03. kilometram - segas pārbūves darbi.

Pagājušā gadā tika veikta vidējā posma pamatu pārbūve un asfalta ieklāšana pārējos posmos, šogad ieklās asfalta virskārtu un veiks virsmas apstrādi.

Patlaban satiksme tiek regulēta ar ceļazīmēm, viens posms ir aprīkots ar luksoforu un visā objektā ir ātruma ierobežojums 50 km/h.

Darbus veic SIA “Saldus ceļinieks” par līgumcenu 2 264 572 eiro (ar PVN) , ko sedz valsts budžets. Darbus pilnībā pabeigt plānots jūlija pirmajā pusē.

Foto: no arhīva