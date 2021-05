Atsākas makšķerēšanas no laivām un līdaku ķeršanas sezona

Šodien visā Latvijā atkal drīkst makšķerēt no laivām un sākas līdaku ķeršanas sezona.

Liegums makšķerēšanai no laivām un liegums paturēt lomā līdakas bija spēkā no 1.marta. No šodienas katrs makšķernieks drīkst paturēt lomā piecas līdakas, kuru minimālais garums ir 50 centimetri.

Šodien beidzas saudzēšanas laiks arī alatām. Tas bija spēkā no februāra. No šodienas lomā drīkst paturēt vienu alatu, kura ir sasniegusi 30 centimetru garumu.

Tāpat beidzas liegums makšķerēšanai vairākos kanālos un caurtecēs, kā arī makšķerēšanai par ēsmu izmantojot ēsmas zivtiņas.

No šodienas arī daudz plašākā apmērā atļautas zemūdens medības, kas līdz šim drīkstēja notikt tikai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņus un tādos ūdeņus, kuros ir organizētas licencētās zemūdens medības.

Vēl līdz 15.maijam saglabājas liegums paturēt lomos salates jeb meža vimbas.

Foto: no arhīva