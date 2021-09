Attālināto izglītības procesu turpinās vēl 98 izglītības iestādēs

Saslimstības ar Covid-19 dēļ izglītības procesu attālināti turpinās 286 izglītības iestādēs 41 pašvaldībā, kas ir par 98 izglītības iestādēm un divām pašvaldībām vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecākā eksperte Jana Veinberga.

Kopumā jaunajā mācību gadā klātienē izglītības process tika sākts 672 izglītības iestādēs.

Salīdzinot izglītības iestāžu vadītāju pieņemto lēmumu skaitu uz 20.septembri, IKVD secināja, ka klašu skaits, kas pārgājis uz attālināto izglītības procesu, ir pieaudzis par 98 gadījumiem. Kopumā par attālinātu, daļēju attālinātu vai individuālu mācību pieeju nācās domāt vēl 13 pirmsskolas obligātā vecuma grupām, 381 klasei pamatizglītības pakāpē un 69 klasēm vidējās izglītības pakāpē.

Uz 20.septembri IKVD bija saņēmis informāciju, ka 57 pirmsskolas obligātā vecuma grupās 16 gadījumos karantīna noteikta visai grupai, 19 - daļai grupas, bet 22 gadījumos pašizolācija noteikta individuāli.

Pamatizglītības pakāpē Covd-19 skāris 789 klases, kas ir par 318 klasēm vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. No tām attālinātās mācības noteiktas 263 gadījumos, no tiem 175 ir 1. līdz 6.klašu grupā, bet 88 gadījumi ir 7. līdz 9.klašu grupā. Daļēji attālinātas mācības turpina 149 klases, no tām 69 ir 1. līdz 6.klases grupa, bet 80 ir 7. līdz 9.klašu grupa.

Savukārt individuāli Covid-19 gadījumi pamatizglītības pakāpē ir 377, no tiem 236 gadījumi jaunākajās klasēs, bet 141 - 7. līdz 9.klašu grupā.

Vidējās izglītības pakāpē attālinātas mācības noteiktas 170 klasēm. No tām 42 gadījumos attālināti mācīsies visa klase, 62 gadījumos - klases daļa, bet 66 - individuāli gadījumi.

IKVD secinājusi, ka visbiežāk lēmumus par izglītības procesa īstenošanu attālināti ir pieņēmuši Rīgas un Daugavpils valstspilsētas un Jēkabpils novada izglītības iestāžu vadītāji.

Visvairāk izglītību attālināti iegūst pamatizglītības pakāpes 1.-6.klases izglītojamie.

Jau ziņots, ka jaunajā 2021./2022.mācību gadā klātienes mācībās drīkst piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Gadījumos, ja skolēnam netiks veikta Covid-19 testēšana, attiecīgais izglītojamais nevarēs nedz sākt, nedz arī turpināt izglītības ieguvi klātienē izglītības iestādē. Tādā gadījumā pamatizglītības ieguve būs vecāku atbildība un tā iegūstama ģimenē. Izglītība ģimenē varēs tikt īstenota 1.-9.klasē.

Skolās Covid-19 testēšanai sāk ieviest "košļājamo kociņu" testus, un turpmāk testēšana notiks reizi divās nedēļās. Lai testēšanas process būtu visām iesaistītajām pusēm ērtāks un rezultāti operatīvāki, plānots skolās pakāpeniski ieviest jaunu testēšanas metodi, kas paredz vienu klasi testēt kā vienotu grupu, nevis kā šobrīd kā vairāku paraugu grupu. Ja klases vienotajā paraugā konstatēs infekciju, tikai tad skolēnus testēs atsevišķi.

Šāda kārtība atvieglotu gan laboratoriju un izglītības iestāžu darbu, gan arī samazinātu izmaksas par izmeklējumu veikšanu. Tieši laboratoriju pārslodze līdz šim izskanēja kā viens no iemesliem, kāpēc meklēt jaunus testēšanas algoritmus.

