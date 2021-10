Atver jaunus vakcinācijas pret Covid-19 centrus Rīgā un reģionos

Līdz ar lielāku pieprasījumu pēc vakcinācijas pret Covid-19 šonedēļ tiek atvērti jauni vakcinācijas centri Rīgā un reģionos, kā arī paplašināts izbraukumu vakcināciju skaits, informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā.

Līdz ar to vakcinācijas kapacitāte ir līdz 100 000 vakcinācijas faktiem nedēļā.

Pēc nodaļā paustā, reģionos vakcinācijas centri tiks atvērti Talsu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, kur vakcinēties varēs no pirmdienas līdz sestdienai no plkst.9 līdz plkst.19. Aizkraukles 1.vidusskolas stadiona ēkā punkts darbosies no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.9 līdz plkst.18 un piektdienās no plkst.10 līdz plkst.18. Tāpat arī no 28.oktobra sāks darboties vakcinācijas centrs Salaspils sporta namā.

Paralēli turpinās darboties trīs lielie centri Rīgā - Ķīpsalā, "ATTA centrā" un "Rimi Olimpiskajā centrā", kuru darba laiks ir no plkst.9 līdz plkst.20, kā arī vakcinācijas centri Daugavpils olimpiskajā centrā, Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā, Madonas sporta centrā, Alūksnes kultūras centrā, Tukuma kultūras nama un Liepājas Latviešu biedrības namā. Kopumā no šīs nedēļas Latvijā darbosies 12 vakcinācijas centri, kuros vakcinācija notiek gan pēc pieraksta, gan pēc dzīvās rindas principa.

No pirmdienas Zemgales reģionā vakcināciju varēs saņemt arī vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja Veselības centru apvienības speciāli aprīkotajā mobilajā vakcinācijas punktā. Sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību nedēļas laikā mobilais vakcinācijas punkts dosies uz 21 Bauskas novada pagastu - Rundāles, Svitenes, Viesturu, Mežotnes, Bārbeles, Skaistkalnes, Kurmenes, Vecumnieku, Stelpes, Valles, Iecavas, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Vecsaules, Ceraukstes un Brunavas. Vakcinācijas notiks pēc dzīvās rindas principa.

Tāpat arī turpināsies izbraukuma vakcinācija Latgales novadu pagastos, kuros ir zemi vakcinācijas rādītāji. Vienlaikus Rīgas apkaimēs turpinās kursēt trīs speciāli aprīkoti vakcinācijas autobusi.

No 26.oktobra Rīgas autoostas otrā stāva uzgaidāmajā zālē arī tiks atvērts vēl viens vakcinācijas punkts, kurš darbosies otrdienās, piektdienās, sestdienās no plkst.9 līdz plkst.18.

Šonedēļ sāks darboties vakcinācijas punkti arī Rīgas apkaimju daudzdzīvokļu namu tuvumā, tā nodrošinot vakcināciju pēc iespējas tuvāk galvaspilsētas iedzīvotāju ikdienas gaitām. Kā pirmais šāds vakcinācijas punkts īpaši aprīkotā konteinerī tiks izvietots Bolderājā (darbību sāks pirmdienas pēcpusdienā un tā darba laiks turpmāk būs no plkst.9 līdz plkst.19) Gobas un Lemešu ielas krustojumā. Plānots, ka Rīgā tiks izvietoti kopumā astoņi šādi vakcinācijas punkti Rīgas apkaimēs. Vakcinācija šajos punktos notiks pēc dzīvās rindas principa.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā nedaudz samazinājušies vakcinēšanās pret Covid-19 tempi, liecina apkopotie Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Foto: no arhīva