Auces NMPD brigāde par darbu koronavīrusa laikā: ir vairāk jāuzmanās

Lai gan vairums Latvijas iedzīvotāju globālās pandēmijas dēļ paliek mājās, ir cilvēki, kuriem darbi neapstājas – vieni no tiem ir medicīnas darbinieki. Sarunā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Auces brigādes darbiniekiem “Ziņas” gūst ieskatu, kas mainījies mediķu ikdienā saistībā ar “Covid-19” krīzi un kā darbi ritējuši līdz šim.

Kopš koronavīrusa ienākšanas Latvijā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā strādājošo darbā galvenokārt palielinājusies piesardzība, taču mediķi atzīst, ka dezinfekcijas pasākumi ir jau atstrādāts ieradums arī pirms šī vīrusa izplatības: “Mašīnu dezinficējām arī pirms tam, tagad darām to biežāk. Esam kļuvuši piesardzīgāki – mums ir maskas, aizsargs sejai,” stāsta NMPD Auces brigādes vadītāja Kristīne Kronberga.

“Mēs nekad nezinām, ko vedam, bieži vien šī vīrusa pārnēsātājiem nav simptomu. Arī strādājot ar cimdiem, ir vairāk jāuzmanās – pirms un pēc to novilkšanas roku dezinfekcija ir obligāta,” stāsta brigādes šoferis Toms Streistermanis.

Foto: Laura Selīna Puķe