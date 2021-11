Sakrītot vairākiem dabas un ekonomiskajiem apstākļiem, oktobrī Eiropā vairākkārt augusi dabasgāzes, elektrības, kā arī citu energoresursu cena. 2020. gadā dabasgāzes vidējā cena bija apmēram 10 eiro par megavatstundu, bet 2021. gada oktobrī tā jau sasniedza 80 eiro, lēš eksperti. Augušas arī CO2 emisijas kvotu cena.

Direktors cer, ka cenu palielinājums ir īslaicīgs

Šādos apstākļos ievērojami lielāki izdevumi ir tiem siltumenerģijas patērētājiem, kuri kurina ar dabasgāzi. Jelgavā viens no lielākajiem dabasgāzes izmantotājiem apkurē ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas pilsētā apsaimnieko ap simt ēku. Saimnieciskās krīzes apstākļos 90. gadu sākumā LLU atvienojās no pilsētas centrālās siltumapgādes sistēmas, kas tagad pieder uzņēmumam SIA “Gren Jelgava”.

No LLU pārziņā esošajām ēkām apkurināmas ir divdesmit. Taču tās ir lielas. Starp tām ir arī Jelgavas pils. “Jāredz, kas notiks tālāk. Gribas domāt, ka dabasgāzes cena samazināsies,” spriež LLU direktors A.Garančs. Viņš piezīmē, ka cena jau ir samazinājusies, salīdzinot ar to, kāda tā bija oktobra vidū. A.Garančs stāsta, ka beidzamajā laikā LLU saviem apkures izdevumiem tērēja ap 500– 600 tūkstošus eiro gadā un dabasgāzes iepirkums tika slēgts uz diviem trim gadiem. Tagad mainīgajos apstākļos gāzes iepirkums tiek gatavots uz pusgadu. Turklāt šajā iepirkumā LLU ir kopā ar divām partneraugstskolām.

