Augsta ultravioletā starojuma un karstuma dēļ jāievēro īpaša piesardzība, uzturoties saulē

Saules ultravioletais starojums Latvijā patlaban ir gada augstākajā līmenī, un iedzīvotājiem sauļojoties jābūt īpaši piesardzīgiem, lai negūtu apdegumus vai karstuma dūrienu.



Tehnisku problēmu dēļ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šobrīd neveic ultravioletās radiācijas mērījumus, bet dati no Igaunijas liecina, ka ultravioletās radiācijas indeksa maksimālā vērtība pēdējās dienās kaimiņvalstī sasniegusi 7,3 punktus, kas ir augsts rādītājs. Ultravioletais starojums Latvijā parasti ir nedaudz lielāks nekā Igaunijā.

Ozona daudzums stratosfērā virs Baltijas valstīm ir mazāks par normu, tādēļ zemi sasniedz intensīvāks ultravioletais starojums.

Šādos apstākļos, sauļojoties dienas vidū un bez aizsargkrēma, cilvēki ar jutīgu ādu var apdegt 15 minūtēs.

Lai pasargātu sevi no karstuma dūriena, nevajadzētu sauļoties laikā, kad gaisa temperatūra sasniedz +30 grādu. Savukārt periodā no plkst.11 līdz 16 no saules jāsargājas arī tad, kad gaiss nav karsts, jo šajā dienas daļā ir augsts ultravioletais starojums.

Karstā laikā jāizvēlas piemērots apģērbs un jāuzņem daudz šķidruma. Izdzertā šķidruma daudzums jāpalielina pirms sākušas mocīt slāpes. Nav vēlams lietot alkoholu, stipru kafiju, tēju un dzērienus ar lielu cukura daudzumu.

Ieteicams valkāt galvassegu un gaišas, vieglas, elpojošas drēbes. Jāizvairās no ilgstošas fiziskas piepūles saulē, kā arī karstās telpās.

Karstajās dienās riskam īpaši pakļauti gados vecāki cilvēki, mazi bērni, slimnieki, kas piesaistīti pie gultas, kā arī cilvēki, kas slimo ar hroniskām slimībām, īpaši ar elpceļu vai sirds slimībām, garīgās veselības traucējumiem, lieto noteiktus medikamentus vai veic fiziskas aktivitātes.

Nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bērnu vienu pašu mašīnā. Vecākiem arī jāatceras, ka mazuļa ratiņi var pārvērsties par "siltumnīcu" un bērns, nopietni pārkarstot, var iet bojā.

Ja cilvēks ir pārkarsis, cietušais jānovieto vēsākā vietā vai ēnā pusguļus, jāatģērbj, ar vēsu ūdeni jāmitrina cietušā piere, kakls un krūtis, jādod dzert vēsu ūdeni un jāvēdina, radot gaisa plūsmu.

Sakarsis cilvēks nedrīkst mesties aukstā ūdenī - tajā jāieiet pakāpeniski.

Ja karstajā laikā pēc uzturēšanās saulē rodas veselības problēmas, jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu vai ārpus ģimenes ārstu darba laika jāzvana pa konsultatīvo tālruni 66016001. Ja veselības stāvoklis pasliktinās un parādās ķermeņa trīcēšana, drebuļi, augsta temperatūra, slikta dūša ar vemšanu, apziņas traucējumi, krampji vai samaņas zudums, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

Jāparūpējas arī par dzīvniekiem - tiem jānodrošina piekļuve ēnainai vietai un tīram ūdenim.

Jau ziņots, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina - līdz sestdienai valsts lielākajā daļā gaidāms stiprs karstums un termometra stabiņš pakāpsies līdz +27..+30 grādiem, no svētdienas gaidāms ļoti stiprs karstums un gaiss iesils līdz +32 grādiem. Vietām gaidāmas arī tropiskās naktis, kad gaisa temperatūra nepazemināsies zem +20 grādiem.

Laika prognozes liecina, ka nākamās nedēļas pirmajā pusē vairākas dienas pēc kārtas gaisa temperatūra sasniegs +32 un pat vairāk grādus, kas atbilst ekstremāli stipram karstumam un sarkanajam brīdinājumam.

Foto: no arhīva