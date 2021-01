Augstās Covid-19 izplatības dēļ būs aizliegti starptautiskie pasažieru pārvadājumi uz Nīderlandi, Čehiju un Lihtenšteinu

No sestdienas, 2.decembra, Latvijā aizvien pašizolācija būs jāievēro pēc atgriešanās no visām Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sarakstā esošajām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi, savukārt aizliegums pārvadāt pasažierus nākamnedēļ būs spēkā attiecībā uz sešām valstīm, tostarp, arī Nīderlandi, Čehiju un Lihtenšteinu, liecina SPKC apkopotie dati.

Nedēļas laikā to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties, ir jāievēro pašizolācija, izmaiņas nav notikušas. Tajās visās, izņemto Vatikānu un Islandi, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits pārsniedz 50 gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem.

Savukārt aizliegums veikt starptautiskos pasažieru pārvadājumus no pirmdienas, 4.decembra, tiks attiecināts arī uz Nīderlandi, Čehiju un Lihtenšteinu, šajā sarakstā nemainīgi paliekot arī Lietuvai, Slovēnijai, Sanmarīno. Tikmēr Zviedrijai, Horvātijai, Luksemburgai no šī saraksta izdevies izkļūt.

Regulārie pasažieru pārvadājumi nav atļauti uz valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem divkārt pārsniedz vidējo Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu rādītāju. Šis divkāršais rādītājs patlaban ir 856,2 gadījumi.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Lietuvu, kurā ir otra augstākā saslimstība Eiropā jeb 1336,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pašizolācija arī jāievēro, atgriežoties no Lihtenšteinas, kas ir sarkanā saraksta augšgalā ar 1506,1 saslimušo uz 100 000 cilvēku, kā arī no Sanmarīno, Slovēnijas, Nīderlandes un Čehijas, kur saslimstība ir tik plaša, ka pastāv ļoti augsts sabiedrības veselības apdraudējums.

Tāpat pašizolācija jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur SPKC sarakstā esošajām valstīm - Zviedriju, Dāniju, Šveici, Luksemburgu, Horvātiju, Slovākiju, Igauniju, Kipru, Portugāli, Monako, Vāciju, Austriju, Itāliju, Ungāriju, Poliju, Andoru, Rumāniju, Franciju, Spāniju, Bulgāriju, Beļģiju, Maltu, Īriju, Norvēģiju, Grieķiju un Somiju. Šajās valstīs Covid-19 izplatības 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir zem 821,1 gadījumiem, tomēr sabiedrības veselības apdraudējums tur tiek novērtēts kā augsts.

Patlaban pašizolācijas slieksnis Latvijā ir noteikts 50 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes un Singapūras. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu. Iebraucot no citām valstīm, tostarp, Apvienotās Karalistes, ir jāievēro desmit dienu pašizolācija.

