Augstskolās sākas pieteikšanās studijām

No šodienas līdz 2.augustam vairākās Latvijas augstskolās noritēs jauno studentu pieteikšanās studijām, informēja augstskolās.

12 Latvijas augstskolās - Banku augstskolā, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA", Daugavpils Universitātē, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Latvijas Universitātē (LU), Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rīgas Tehniskā universitātē (RTU), Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā - pieteikšanās studijām norit elektroniski Vienotajā valsts un pašvaldību portālā "Latvija.lv", taču savi pieteikumi studētgribētājiem jāapstiprina, klātienē ierodoties augstākās izglītības iestādē.

Savukārt reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas sāka reģistrēt un uzņemt no 29.aprīļa.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz desmit studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm. Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikšanās klātienē notiks no 27.jūlija līdz 3.augustam, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi.

Izveidot elektroniski un apstiprināt pieteikumu, neierodoties klātienē, reflektants varēs pats, ja vidējā izglītība ir iegūta 2019.gadā vai 2020.gadā, ja nav priekšrocības uzņemšanas konkursā, ja studētgribētājs nav atbrīvots no reģistrācijas maksas, ja reflektants ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, ja var autentificēties e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju, kā arī tad, ja portālā neparādās paziņojums, ka pieteikums jāapstiprina klātienē.

LU elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikuma iesniegšana klātienē norisināsies no 27.jūlija līdz 3.augustam darba dienās no pulksten 9 līdz 18 un sestdien, 1.augustā, no pulksten 9 līdz 13 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU filiālēs un citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

Pēc LU paustā, iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās tie ir noteikti, norisināsies no 4.augusta līdz 6.augustam.

Īpašs jauninājums šogad izstrādāts RTU, kas reflektantiem, kuriem ir iegūts drošs elektroniskais paraksts, visu uzņemšanas procesu, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līgumu parakstīšanu, ļaus izdarīt elektroniski. Taču tie, kuri nevarēs elektroniski apstiprināt savu pieteikumu studijām, dokumentus varēs iesniegt RTU uzņemšanas punktā Ķīpsalā.

Tāpat tie RTU reflektanti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši budžeta vietu, līdz 11.augusta pulksten 16 varēs pieteikties konkursa otrajai kārtai. Šīs kārtas rezultātus reflektantiem paziņos tai pat dienā pēc pulksten 17.

No šodienas līdz 30.jūlijam arī Lutera Akadēmijā sāksies reflektantu dokumentu pieņemšana. Sagatavotos dokumentus pieņems otrdienās un piektdienās no pulksten 12 līdz 17 Lutera Akadēmijas Studiju daļā Rīgā, Alksnāja ielā 3.

LLU klātienē apstiprināt pieteikumu un uzrādīt pamatstudiju dokumentus reflektanti varēs no 27. jūlija līdz 3. augustam, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem. Uzņemšanas kontaktpunkts Jelgavas pilī būs atvērts katru darbdienu no pulksten 9 līdz 18, bet sestdienā – no pulksten 10 līdz 13. Ja studētgribētājs vidējo izglītību ieguvis 2019. vai 2020. gadā un viņam nav priekšrocību uzņemšanas konkursā, piemēram, apliecinājums par iepriekš iegūtu valsts finansētu studiju vietu, dokumentus klātienē nevajadzēs uzrādīt. Savu elektroniski izveidoto pieteikumu reflektants varēs apstiprināt pats.

Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām citu augstskolu absolventiem noslēgusies 10. jūlijā, bet LLU absolventiem pieteikšanās maģistra studijām tā tiks organizēta vēlāk elektroniski, izmantojot universitātes informatīvo sistēmu, tāpēc uzņemšanas kontaktpunktā klātienē nebūs jāierodas. Elektroniskā pieteikšanās būs atvērta no 27. jūlija līdz 3. augustam. Savukārt 2020./2021. studiju gada pretendentu dokumentu pieņemšana valsts budžeta finansētās doktora studiju vietās paredzēta no 17. līdz 28. augustam. Uz fizisko vai juridisko personu finansētajām doktora studiju vietām uzņemšana notiek visu studiju gadu.

Vairāk par universitātes piedāvātajām studiju iespējām var uzzināt mājaslapā www.llu.lv, bet papildu informāciju par uzņemšanas procesu var saņemt pa tālruni 20227755 vai e-pastu ukom@llu.lv.

