Autoceļa Dobele-Bauska divos posmos sākti seguma atjaunošanas būvdarbi

Uz autoceļa Dobele-Bauska (P103) divos posmos sākti seguma atjaunošanas būvdarbi, informē VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Autoceļa seguma atjaunošanas darbi sākti posmā no Dobeles līdz Kroņaucei jeb no 3,092. līdz 14.kilometram, kā arī posmā pirms Bauskas jeb no 62,98. līdz 65,96. kilometram, Rundāles novadā.

Dobeles posmā jau ir ieviesti ātruma ierobežojumi - 70 un 50 kilometri stundā, bet Bauskas posmā tie stāsies spēkā nākamās nedēļas sākumā.

Paredzēts autoceļa abos posmos tiks ieklāta asfalta izlīdzinošā kārta ar sekojošu virsmas apstrādi. Objektā paredzēta arī atsevišķu caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, kur tas nepieciešams, autobusu pieturu atjaunošana un horizontālā marķējuma uzklāšana.

Darbus plānots pabeigt šogad septembrī.

Būvdarbus veic SIA "Igate" par līgumcenu gandrīz 1,66 miljonu eiro apmērā ar pievienotās vērtības nodokli, ko sedz valsts budžets.

Foto: no arhīva