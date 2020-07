Autotransporta direkcija noslēgusi līgumus par reģionālo autobusu pārvadājumiem piecās maršruta tīkla daļās

Autotransporta direkcija reģionālo autobusu pārvadājumu konkursā noslēgusi līgumus par pakalpojuma sniegšanu piecās maršruta tīkla daļās jeb lotēs - "Bauska", "Daugavpils, Krāslava", "Kuldīga, Saldus", "Liepāja" un "Pierīga", liecina Iepirkumu uzraudzības biroja informācija.

Konkursā "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā" piecās maršruta tīkla daļās kopējā līgumcena ir 179,44 miljoni eiro. Konkursa maršrutu tīkla daļās "Bauska", "Daugavpils, Krāslava", "Kuldīga, Saldus", "Liepāja" un "Pierīga" noslēgti līgumi, ņemot vērā, ka šajās lotēs konkursa rezultāti nav apstrīdēti.

Līgums par pakalpojuma sniegšanu lotē "Bauska" noslēgts ar AS "Nordeka", un uzņēmuma piedāvātā līgumcena ir 27,19 miljoni eiro. Par pakalpojuma sniegšanu lotē "Daugavpils, Krāslavā" noslēgts 37,22 miljonu eiro vērts līgums ar AS "Daugavpils autobusu parks".

Lotē "Kuldīga, Saldus" noslēgts līgums ar SIA "Sabiedriskais autobuss", un līguma piedāvātā līgumcena ir 20,03 miljoni eiro. Savukārt par pakalpojuma sniegšanu lotē "Liepāja" noslēgts līgums ar AS "Liepājas autobusu parks" par piedāvāto līgumcenu 40,68 miljoni eiro.

Līgums lotē "Pierīga" noslēgts ar pārvadātāju apvienību, kuras sastāvā ir "Liepājas autobusu parks", "Sabiedriskais autobuss" un "Nordeka. Piedāvātā līgumcena ir 54,32 miljoni eiro.

Kā ziņots, konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada izraudzīti uzvarētāji 12 maršrutu tīkla daļās jeb lotēs no kopumā 16.

Tostarp lotē "Bauska" uzvarējusi AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" - SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports" lotē "Talsi, Tukums", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava" bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".

Ja lotē "Bauska", "Daugavpils, Krāslava", "Kuldīga, Saldus", "Liepāja" un "Pierīga" rezultāti netika apstrīdēti, tad par loti "Gulbene, Alūksne, Balvi", "Jelgava, Dobele", "Madona", "Rēzekne, Ludza", "Talsi, Tukums", "Valmiera, Valka, Smiltene" un "Ventspils" kopā tika iesniegtas 11 sūdzības, un IUB lēmumu plāno pieņemt līdz 25.septembrim.

Savukārt četrās daļās - "Cēsis", "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni", "Limbaži, Sigulda" un "Ogre, Aizkraukle" - visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, tāpēc konkurss tika izsludināts atkārtoti. Pretendenti pieteikumus var iesniegt līdz 17.augustam.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā tiks vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums - 60%. Tehniskajā piedāvājumā tiks vērtēts autobusu vecums; pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem; autobusa tehniskais aprīkojums; pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un drošība, piemēram, videonovērošana, kas fiksē autovadītāja veiktās darbības, un GPS; papildu bonusi, piemēram, bezskaidras naudas norēķini u.c.

Foto: no arhīva