Azemitologa Lielā balva aizceļo pie Informācijas tehnoloģiju fakultātes pirmkursniekiem (FOTO)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Jelgavas pils pagalmā 1. oktobrī jau 53. reizi norisinājās tradicionālie un senākie universitātes svētki - Azemitologs. Svētkos pulcējās visu astoņu fakultāšu pirmkursnieki, lai atrādītu sagatavotos priekšnesumus un studentiskā garā apliecinātu savu piederību lielajai LLU saimei, akcentējot galveno – brīvību, informē LLU.

Svētku atklāšanas laikā pirmkursnieki iesoļoja pagalmā, kur viņus sagaidīja fakultāšu dekāni. Turklāt jo tas notika skaļāk un iespaidīgāk, jo lielākas simpātijas viņi ieguva no skatītājiem un svētku žūrijas.

Pasākuma ieskaņās LLU vadībai, mācībspēkiem, pirmkursniekiem un skatītājiem tika veltīts īpašs sveiciens no LLU Zirgkopības mācību centra "Mušķi", kurā tika demonstrēts figurāls priekšnesums. Savukārt turpinājumā visu fakultāšu pirmkursnieki atrādīja sagatavotos priekšnesumus ar moto "Brīvība izpaužas spējā rīkoties vislabākajā veidā" un pierādīja to, cik liela vērtība ir brīvība. Studenti teatrālā uzvedumā atrādīja Brīvības cīņas, tāpat tika apspēlētas pasaules problēmas, kā, piemēram, Austrālijas ugunsgrēks, nemiers Baltkrievijā un Covid-19 pandēmija. Studentu radošais gars izpaudās ikvienā priekšnesumā, jo svētkos bija ieradies Džins, kurš piepildīja visas pirmkursnieku vēlēšanas. Pirmkursnieki, iestudējot teatrālo uzvedumu, galvenokārt bija izlēmuši akcentēt brīvību, fakultāšu draudzību, sadarbību, kopā būšanu gan labos, gan sliktos brīžos, kā arī atbalsta sniegšanu dažādos profesionālos un ikdienišķos jautājumos. Tāpat priekšnesumos tika akcentēts, ka ikviens var mainīt pasauli, bet vispirms jāmaina sevi, jāmācās no citu pieļautajām kļūdām, jārāda labs piemērs citiem un jārūpējas par to, kas ir apkārt.

Kopīgā cīņā par Azemitologa Lielo balvu, kas simbolizē draudzību un vienotību, cīnījās visu astoņu fakultāšu pirmkursnieki un šogad tā nonāca pie Informācijas tehnoloģiju fakultātes, kuras pirmkursnieki apspēlēja pārējo fakultāšu virzienus un studiju programmas, savukārt Azemitologa Mazā balva aizceļoja pie Lauksaimniecības fakultātes, kuri patriotiskās noskaņās atainoju savu nozari.

Savukārt noslēgumā visu fakultāšu studenti vienojās kopīgā dejā un zvērēja Azemitologam būt uzticīgiem draudzības vērtībām, kā arī cienīt LLU. Turklāt bez balvām nepalika neviens, jo visi fakultāšu dekāni un LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce" studentiem bija sarūpējuši cienastus, un tika pasniegtas dažādas speciālās balvas.

Šogad Latvijas Jauno zemnieku klubs aizsāka jaunu tradīciju, pasniedzot pirmo ceļojošo kausu, ko saņēma Informācijas tehnoloģiju fakultāte, taču simpātiju balvas par ieguldīto darbu un radošo pieeju saņēma arī citas fakultāšu pirmkursnieku komandas: LLU Studējošo pašpārvaldes (SP) simpātijas ieguva Meža fakultātes jaunie speciālisti, savukārt Studentu korporācijas "Ventonia", "Fraternitas Imantica" un "Varavīksne" savu ceļojošo balvu pasniedza Veterinārmedicīnas fakultātei, taču Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte saņēma Studentu biedrības "Šalkone" sarūpēto balvu.

Tāpat tika sveikti ātrākie un spēcīgākie pirmkursnieki, kuri visu septembri piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs un kopvērtējumā: dāmu konkurencē 1. vieta Meža fakultātes, 2. vieta Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes, bet 3. vieta Vides un būvzinātņu fakultātes studentiem, vīru konkurencē: 1. Vides un būvzinātņu fakultātes, 2. vieta Meža fakultātes un 3. vieta Tehniskās fakultātes censoņiem.

Azemitologa svētki kopš 1968. gada rudens apliecina piederību, mīlestību un uzticību vietai, cilvēkiem un tradīcijām – kopā radītām, veidotām un koptām. Ik gadu LLU visu specialitāšu simbols – zinību vīrs Azemitologs - sveic universitātes 1. kursa studentus, ieskaitot tos lielajā studentu saimē. Azemitologa svētki ir piederības, patriotisma, draudzības, lepnuma un prieka svētki.





Foto: Ruslans Antropovs