Līdz trešdienai ieskaitot papildu poti jeb balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmuši vismaz 15 455 iedzīvotāji, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) jaunākie apkopotie dati.

Tā dēvēto "trešo poti" Latvijā sākotnēji varēja saņemt tikai cilvēki ar ļoti novājinātu imunitāti. Vēlāk, no 6.oktobra, vakcīnas papildu devu sāka piedāvāt arī iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, veselības aprūpes nozares darbiniekiem un pieaugušiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem, bet no šodienas balstvakcinācija pieejama arī iedzīvotājiem virs 50 gadu vecuma ar hroniskām saslimšanām.

No NVD datiem izriet, ka trešdien Latvijā veiktas 1180 balstvakcinācijas pret Covid-19, otrdien - 1135, bet pirmdien - 894. Tādējādi šonedēļ vidēji ik dienu izpotētas 1070 "trešās devas", bet pagājušajā nedēļā balstvakcīnu pret Covid-19 saņēma vidēji 808 cilvēki dienā.

Kopumā trešdien Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 12 032 cilvēki, to skaitā 4404 saņēmuši pirmo poti no divām, 4544 tikuši pie otrās potes, bet 1904 pacientiem injicēta "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražotā vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva. Šie skaitļi par trešdienu gan vēl varētu būtiski pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Pagājušajā nedēļā vidēji ik dienu poti pret Covid-19 saņēma 11 447 cilvēki, bet pirms tam divas nedēļas pēc kārtas vidējais dienā sapotēto cilvēku skaits pārsniedza 12 000. Pēc patlaban pieejamajiem datiem, šonedēļ trīs dienās sapotēti vidēji 11 697 cilvēki dienā, tomēr pēdējo nedēļu tendences rāda, ka sestdienās un svētdienās vakcinācijas temps samazinās, kas negatīvi ietekmē arī nedēļas vidējo rādītāju.

Līdz šim Latvijā kopumā veiktas 1 994 675 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas, tostarp potes pirmo devu saņēmuši 945 419 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēdzis 1 033 801 iedzīvotājs. Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J vakcīnu. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vakcinēti 62,70% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 54,93% iedzīvotāju.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.

