Bebri Jelgavas grāvjos veido aizsprostojumus; aprīlī veikta trīs dambju nojaukšana

Ziemas miegs beidzies arī bebriem un tie sākuši aktīvi darboties, radot grāvju aizsprostojumus un tuvējo teritoriju applūšanas draudus. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka regulāri tiek veikta pašvaldības mežu, tajā skaitā meža meliorācijas grāvju apsekošana – aprīlī veikta trīs bebru dambju nojaukšana Siliņu mežā.

Ja bebru dambis izveidots novadgrāvī, tas rada neērtības un applūšanas draudus tuvējo teritoriju iedzīvotājiem – grāvis ir aizsprostots, kā rezultātā applūst blakus esošie īpašumi. Tādos gadījumos dambis tiek nojaukts. Prakse gan liecina, ka, lai atjaunotu dambi, bebram pietiek vien ar dažām stundām. Aktuālākais darbošanās laiks bebriem ir pirms ziemas un pavasarī.

Pārējā pilsētas teritorijā bebru aizsprostu izplatītākās vietas ir: ap lidlauka teritoriju Slokas ielā, Nameja ielas un Riekstu ceļa novadgrāvjos posmā no 5. līnijas līdz 6. līnijai, Miezītes ceļa novadgrāvī gar Miezītes ceļu un pie Zanderu ceļa, Garozas ielas novadgrāvī no mājas Nr.100 līdz upei, Mednieku ielas novadgrāvī no Lāču ielas līdz Lietuvas šosejai, Lietuvas šosejā pie Romas kroga, Platones upes teritorija no Spāru ielas tilta līdz Romas ielas tiltam, pie koka laipām Sniega ielas – Miezītes ceļa – Vītolu ceļa – Būriņu ceļa apvidū un Pilssalā Lielupes palieņu pļavās.

Foto: "Pilsētsaimniecība"