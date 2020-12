Bērni atgriežas "Kamolītī" (papildināta)

Noslēgusies Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" jumta pārbūve, un otrdien, 1. decembrī, iestādē atgriezušies bērni, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma stāsta, ka, lai sakārtotu vidi mācību procesam, jau pagājušajā nedēļā iestādē atgriezās "Kamolīša" personāls, kas uz remonta laiku strādāja citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. "Bet otrdien, 1. decembrī, "Kamolītī" atgriežas arī vairāk nekā 200 izglītojamo, kuri kopš 1. jūnija apmeklēja kādu no 10 citām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm," norāda S.Joma, papildinot, ka pēc "Kamolīša" bērnu atgriešanās savā bērnudārzā gan "Kamolītī", gan citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiks apzināts brīvo vietu skaits un piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārza rindā gaidošajiem.

"Kamolītī" šovasar tika pārbūvēts jumts abiem bērnudārza korpusiem, plakanā vietā izbūvējot četrslīpju jumtu, kā arī izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma un ierīkota zibens aizsardzības sistēma, tāpēc "Kamolītis" no 1. jūnija bija slēgts. "Būvdarbi objektā praktiski ir noslēgušies, vienīgi Covid-19 pandēmijas dēļ kavējas ventilācijas sistēmas aprīkojuma vienas detaļas piegāde – to mums sola piegādāt līdz 12. decembrim, un tad būvnieki to uzstādīs, taču tas netraucēs drošam mācību procesam," stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos Andris Baltais, papildinot, ka nākamgad šajā iestādē iecerēts nomainīt citas komunikācijas, pārbūvēt pāreju, kas savieno abus iestādes korpusus, un labiekārtot iestādes apkārtni.

Būvprojekta izstrādātājs ir SIA “JOE”. Būvdarbus objektā veica SIA "Latbūvnieks", un kopējās darbu izmaksas ir 323 257,16 eiro bez PVN.

Foto: Jelgavas pašvaldība