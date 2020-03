Bērnu attālināto izglītošanu mēģinās atbalstīt ar diviem televīzijas kanāliem

No 6.aprīļa televīzijas kanāli "ReTV" un "Sportacentrs.com" pārraidīs izglītojamajiem paredzētu saturu un kļūs par izglītojošiem kanāliem "Tava klase", žurnālistus šodien informēja izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP).

No 6.aprīļa virszemes televīzijā tiks radīts saturs skolēniem no 1. līdz 4.klasei, bet no 14.aprīļa - skolēniem, kas mācās 5. un 6.klasē. Iespējams, vēlāk saturs taps arī 9. līdz 12.klašu skolēniem.

Ministre uzskata, ka šādu kanālu ieviešana ļaus jaunāko klašu skolēniem radīt klātbūtnes efektu, kā arī dažādot un atvieglot skolotājiem mācību procesa sagatavošanu, bet vecākiem dos noteiktu atbalstu, jo bērni mācību procesā būs iesaistīti ar televizora starpniecību, līdz ar to viedierīces būs pieejamākas pārējiem ģimenes locekļiem.

Vienlaikus ministre cer, ka šis projekts ļaus celt skolotāju profesijas prestižu un pierādīs, ka bērnus motivējoša izglītība ir iespējama.

Ministre informēja, ka šī projekta satura sagatavošanai un raidīšanai divu mēnešu laikā tiks iztērēti ap 360 000 eiro. Puse finansējuma paredzēta skolotājiem, kas sagatavos oriģinālo saturu.

Vaicāta, kā tieši plānota mācību norise, ministre skaidroja, ka kanāla darbība struktūra būs līdzīga stundu grafikam. Katru dienu plānots iesākt ar ievadu, ko iecerēts darīt dienas garumā, un katrai klasei būs savs laiks atvēlēts. Šuplinska informēja, ka audiovizuālais materiāls atgādinās klasi un viena nodarbība ilgs 20 minūtes.

Pēc ministres paustā, akcents tiks likts uz matemātiku, latviešu valodu, kā arī svešvalodu, mākslas un IT jomas priekšmetiem. Kanālā uzmanība tikšot veltīta arī interešu izglītībai, proti, bērni varēs sportot, kopīgi dejot, atcerēties dziesmu un deju svētku repertuāru, kā arī iemācīties un apgūt jaunas prasmes.

Bērniem būs iespēja arī mācīties mazākumtautību valodas, kas Latvijā radušas savas skolas, piemēram, baltkrievu, igauņu, lietuviešu, poļu un arī citas valodas.

Ministre atzina, ka aptauja par televizoru un virszemes televīzijas pieejamību skolēniem netiks veikta - katra pašvaldība zinot savu situāciju. Politiķe atzīmēja, ka izglītojošie kanāli būs skatāmi arī tiešsaistē un interneta arhīvā.

Viņa norādīja, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē taps izglītojošs kanāls "Tava klase", kas tapis, pateicoties biedrībai "Vecāki par labāku izglītību" un citiem sadarbības partneriem.

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Foto: pixabay.com