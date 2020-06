Bērnudārzā "Pasaciņa" noteikts karantīnas režīms vienai grupiņai

Otrdienas rītā saslimšana ar “Covid-19” tika konstatēta vienam Jelgavas iedzīvotājam,apstiprina Valsts Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC). Pēc veiktajiem epidemioloģiskajiem izmeklējumiem noteikts 14 karantīnas režīms pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vienas grupas bērniem un viņu vecākiem. SPKC pārstāve Ilze Arāja informē, ka pirmssskolas izglītības iestādei sniegtas rekomendācijas par to, kas jādara, lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos. Uz pārējām 11 iestādes audzēkņu grupām, īpaši karantīnas ierobežojumi nav noteikti.



I.Arāja atgādina, ka tiem, kuri atklāj sev slimības pazīmes ir nekavējoties jāsazinās ar savu ģimenes ārsta praksi un tikai smagu veselības traucējumu gadījumā jāziņo neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni ir 113. SPKC pārstāve piebilst, ka jebkurš, tostarp cilvēks, kas jūtas vesels, līdz 30. jūnijam ir aicināts pieteikties valsts apmaksātam “Covid19” testam. Pieteikšanās jāveic, zvanot uz tālruņa numuru 8303, darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, bet sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12. Pēc tam analīžu tests tiks veikts SPKC nozīmētajā tuvākajā analīžu veikšanas vietā. Tāda ir arī Jelgavā, Garozas ielā 15, kultūras namā “Rota”. Arī tiem, kas jūtas veseli, uz testu ir jāierodas sejas maskā.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī, veicot 1691 testu, Latvijā konstatēts viens jauns “Covid-19” inficēšanās gadījums.

Latvijā kopumā ir veikti 129 836 izmeklējumi uz “Covid-19”, saslimšana konstatēta 1098 personām, bet 28 ar “Covid-19” inficētas personas mirušas. Lielākā daļa saslimušo veseļojas pašizolējoties mājās.

Foto: no arhīva